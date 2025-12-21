সোমে 12টায় নতুন দল ঘোষণা, মূল লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই ! সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা হুমায়ুনের

সোমে 12টায় নতুন দল ঘোষণা, মূল লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই ! সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা হুমায়ুনের
নতুন দল ঘোষণার আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ ৷ সোমবার বেলা 12টা থেকে শুরু হুমায়ুনের জনসভা ৷
Published : December 21, 2025 at 5:47 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 21 ডিসেম্বর: সোমবার ঠিক বেলা 12টায় শুরু হবে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণার কর্মসূচি ৷ তার আগে দলের নীতি ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করলেন হুমায়ুন ৷ যেখানে শাসকদলের বিরুদ্ধেই তাঁর মূল লড়াই বলে বার্তা দিলেন তিনি ৷ সঙ্গে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে গঠনমূলক বিরোধিতার রাজনীতি হবে বলে জানালেন হুমায়ুন ৷
পাশাপাশি, রাজ্যের মানুষের উদ্দেশেও একটি বার্তা দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তাঁর কথায়, "আমার নতুন দল রাজ্যের মানুষের অধিকারের জন্য কাজ করবে ৷ আর আমার দল বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে রাজনীতি করবে ৷ সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত করাই হবে আমার দলের লক্ষ্য ৷"
বিরোধী দল বিজেপি নিয়ে হুমায়ুন বলেন, "আমার দলের লড়াই যেমন তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে, তেমনই রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দল বিজেপির সঙ্গে লড়াইটা হবে গঠনমূলক রাজনীতির ৷ রাজ্যে তৃণমূল বিভাজনের রাজনীতি করে বিজেপির সুবিধে করে দিচ্ছে ৷ সেই বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে হবে আমার লড়াই ৷"
তবে, এ দিন শাসকলদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগও তুলেছেন হুমায়ুন কবির ৷ তাঁর দাবি, "এই রাজ্য সরকার বিগত দু’বছর ধরে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বঞ্চনা করে আসছে ৷ কেন্দ্রের সঙ্গে ডিএ-র ফারাক তো আগে থেকেই ছিল ৷ এমনকি রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বেতনেও বৈষম্য রয়েছে ৷ কেউ 12 হাজার টাকা পায়, তো কেউ 18 হাজার ৷ আবার কেউ একলাফে 30 হাজার টাকা পাচ্ছেন ৷ এই বৈষম্য দূর করাই লক্ষ্য হবে আমাদের ৷"
সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার মির্জাপুর খাগডুপাড়া মোড়ের কাছে অবস্থিত মাঠে নতুন দল ঘোষণার জন্য জনসভা করবেন হুমায়ুন ৷ যেখানে সকাল 10টা থেকে লোকজনের জমায়েত শুরু হবে ৷ আর বেলা 12টা থেকে শুরু হবে মূল কর্মসূচি ৷ জনসভার সমস্ত প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন ৷
প্রস্তুতি যেমন শেষ, তেমনই হুমায়ুনের দল ঘোষণার জনসভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আসবেন বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ তাঁর দাবি অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদের 26টি ব্লক ছাড়াও মালদা, উত্তর দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই জনসভায় যোগ দেবে ৷ ফলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রেণ রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে ৷