বাবরি যাত্রার সূচনা হুমায়ুনের, বিজেপি-তৃণমূলকে ভোটে আটকে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ JUP প্রধানের

বাবরি যাত্রার সূচনা হুমায়ুনের, বিজেপি-তৃণমূলকে ভোটে আটকে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ JUP প্রধানের
বৃহস্পতিবার নদিয়ার পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে বাবরি যাত্রা করেন হুমায়ুন কবীর৷
Published : February 12, 2026 at 6:19 PM IST
রেজিনগর (মুর্শিদাবাদ), 12 ফেব্রুয়ারি: পূর্ব ঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার বাবরি যাত্রা করলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর৷ পাশাপাশি তিনি আরও একবার তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে৷ হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির উদ্দেশ্যেও৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘বিজেপিকে আটকাব আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতার ধারে কাছেও আসতে দেব না।’’
সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘মুসলিম ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার সম্পত্তি নয়। এতদিন মুসলিম ভোটারদের বিজেপি যুযুর ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের কাছে কোনও বিকল্প ছিল না৷ তাই তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম, বিজেপিকে আটকাব আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতার ধারে কাছেও আসতে দেব না।’’
নদিয়ার পলাশী থেকে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার পর্যন্ত বাবরি যাত্রা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর৷ বুধবার এই যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পূর্ব ঘোষণা থেকে পিছিয়ে আসেন তিনি৷ বদলে পলাশী থেকে বেলডাঙা পর্যন্ত এই যাত্রা করবেন বলে জানান৷ সেই মতো বৃহস্পতিবার নদিয়ার পলাশী থেকে বাবরি যাত্রা শুরু করেন হুমায়ুন কবীর৷
মোটরবাইক ও চারচাকার র্যালি দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়। র্যালির সামনে ছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বাইকের চালকের আসনে পাগড়ি মাথায় হুমায়ুন কবীর স্টান্টও দেখান। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থেকে সেই বাইক র্যালির সঙ্গে কয়েক হাজার সমর্থক যোগদেন। এরপর ফোর লেনের জাতীয় সড়কের একপাশ দিয়ে বাবরি পদযাত্রা শুরু হয়। বেলডাঙা ঢোকার আগে হুডখোলা গাড়িতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে নাড়াতে আসেন হুমায়ুন। সকাল 10টায় শুরু হওয়া র্যালি বেলডাঙার বড়ুয়া মোড়ে পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে যায়।
বাবরি যাত্রার জন্য 12 নম্বর জাতীয় সড়কের একদিকে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। পুরো যাত্রা পথে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও এদিনের বাবরি পদযাত্রায় দুই জেলা পুলিশের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই দাবি প্রশাসনের। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদে বাবরি পদযাত্রা করা হলেও পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়নি।’’
বাবরি মসজিদ ট্রাস্ট কমিটির দাবি, এদিনের বাবরি যাত্রায় প্রায় দশ হাজার মানুষ পা মিলিয়েছেন। হুমায়ুন কবীর জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ইটাহার পর্যন্ত পাঁচশো চারচাকা গাড়ি নিয়ে বাবরি যাত্রা হবে। প্রত্যেক গাড়িতে পাঁচজন করে থাকবে।
পাশাপাশি এদিন তিনি জানিয়ে দিলেন, জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে 294 আসনেই লড়বেন। মিমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে জোট চর্চা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে জানান। বামফ্রন্ট, আইএসএফ এবং অপর একটি নবগঠিত দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলছে বলেই জানান তিনি।