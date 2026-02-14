এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে এলেন হুমায়ুন, তবে কি অন্য ছক?

এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে এলেন হুমায়ুন, তবে কি অন্য ছক?
তবে কি হুমায়ুন ভয় পেয়েছেন ? নাকি এটা রাজনীতির আর এক অন্য সমীকরণ ? নানা মহলে ঘুরছে এমনই সব প্রশ্ন ৷
Published : February 14, 2026 at 12:49 PM IST
রেজিনগর, 14 ফেব্রুয়ারি: তর্জন গর্জনই সার হল । বর্ষণ আর হল না ! পুর্ব ঘোষিত জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে এলেন বহিস্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হচ্ছে । হুমায়ুন কবীরের এই ঘোষণাতেই বিভিন্ন মহল নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে । তবে কি হুমায়ুন ভয় পেয়েছেন ? নাকি এটা রাজনীতির আর এক অন্য সমীকরণ ? অনেকে আবার বলতে শুরু করেছেন, হুমায়ুন ও পুলিশ সুপারের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে ।
গত দু'মাস ধরে মুর্শিদাবাদ তথা রাজ্য রাজনীতিতে নিজেকে প্রচারের আলোয় ভাসিয়ে রেখেছেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । তৃণমূল থেকে বহিষ্কারের পর নিজের দল ঘোষণা, বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বাবরি পদযাত্রার মতো একাধিক কর্মসূচি ও জমায়েত করে প্রায় রোজই খবরের শিরোনামে রয়েছেন তিনি । এরই মধ্যে মাদক আইন মামলায় হুমায়ুন-তনয়ার শ্বশুর বাড়ির কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তারই রাগ গিয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও লালগোলা থানার ওসি অতনু দাসের উপর ।
গত 11 ফেব্রুয়ারি রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের বেসমেন্ট ঢালাইয়ের কাজ দিয়ে মসজিদ নির্মাণের সূচনা করা হয় । সেদিনই জেলা পুলিশ সুপারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে হুমায়ুন ঘোষণা করেন, 14 ফেব্রুয়ারি এক লক্ষ লোক নিয়ে বহরমপুরে পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করা হবে । বহরমপুরে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে জমায়েত করা হবে । হুমায়ুনের হুংকারে পুলিশ প্রশাসন কর্মসূচি প্রতিরোধে ব্লুপ্রিন্টও তৈরি করেছিল ।
কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় রেজিনগরে দলীয় কার্যালয় থেকে জেইউপির চেয়ারম্যান জানিয়ে দেন, এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে । পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে । এদিনইও একইভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "আমাকে কেউ এক আঙুল দেখালে আমি দুই আঙুল দেখাব । কাউকে ছেড়ে কথা বলব না ।"
এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসায় রাজনৈতিক মহল অন্য সমীকরণের আভাস পাচ্ছে । তবে কি এতদিন হুমায়ুন যা করেছেন, সবই তৃণমূল কংগ্রেসের গেম প্ল্যান ? বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুন আরও নমনীয় হয়ে কি তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চলেছেন ? উঠে আসছে এমনই একাধিক প্রশ্ন । দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, "সবই তৃণমূলের গট-আপ গেম । মুসলিম ভোট একত্রিত করে বিজেপিকে হারানোর চক্রান্ত । হুমায়ুন মমতার কথাতেই সব করছে । এর আগে শক্তিপুরে হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা মমতার নির্দেশেই বলেছিল ।"