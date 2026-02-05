হুমায়ুন-সেলিম বৈঠকে নেতিবাচক প্রভাব পার্টিতে ! তরুণ নেতাদের বাক-যুদ্ধে রাশ টানবে সিপিএম

ETV Bharat / politics

বুধবার সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক বসে । সেখানে হুমায়ুন কবীর এবং মহম্মদ সেলিমের বৈঠক প্রসঙ্গও ওঠে ।

মহম্মদ সেলিম ও হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)
February 5, 2026

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কাই সত্যি হল । বুধবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে আলোচিত হল হুমায়ুন-সেলিম বৈঠক প্রসঙ্গ । সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য সোজাসাপটা না-বললেও কথার মারপ্যাঁচে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে সাবধান হওয়ার বার্তা দিয়েছেন বলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি ।

শুধু তাই নয়, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএমের অন্দরে তরুণ নেতাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে ৷ যা পার্টির পক্ষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন সিপিএম নেতৃত্ব । তাই, পার্টির বিষয়ে অফিশিয়াল কোনও তথ্য না-পাওয়া বা বিবৃতি না-পাওয়া পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার ক্ষেত্রে সাবধানী হওয়ার বার্তাও দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।

গত 28 জানুয়ারি, বুধবার নিউটাউনের এক অভিজাত হোটেলে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তারপর থেকে টানা এক সপ্তাহ রাজ্য রাজনীতির জল ঘোলা হতে শুরু করে । কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের বিরোধের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে । কারণ, সিপিএমের মতো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের রাজ্য সম্পাদক কীভাবে বিদ্বেষের ভাষণ দেওয়া, ধর্মের রাজনীতি করা ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন ? তা নিয়ে তোলপাড় চলছে । যার রেশ পড়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটেও ।

বুধবার সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসে । ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের একাধিক ইস্যুতে আলোচনার মাঝে হুমায়ুন কবীর এবং মহম্মদ সেলিমের বৈঠক প্রসঙ্গ ওঠে । সূত্রের দাবি, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি কোনও কমিটমেন্ট বা প্রস্তাব নিয়ে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাননি । হুমায়ুন কবীর বারবার তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন । বৈঠকে বসার অনুরোধ করছিলেন । তাই হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য শুনতেই তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন । কিন্তু সেই বৈঠকের অভিঘাত এভাবে পড়বে তা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি ।

সূত্রের আরও দাবি, সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় 4-5 জন সদস্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, হুমায়ুনের সঙ্গে সেলিমের এই বৈঠক সার্বিকভাবে সিপিএম পার্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে । বিশেষ করে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ বিষয়টা ভালো নজরে দেখেনি । হুমায়ুনের মতো ব্যক্তির সঙ্গে সিপিএম পার্টির রাজ্য সম্পাদকের বৈঠক কোনওভাবেই হতে পারে না বলে অনেকেই মনে করেছেন । যা দরজায় কড়া নাড়তে থাকা 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকেই ।

শুধু তাই নয়, এই ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বহুল চর্চায় সিপিএমের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে । কেউ কেউ মহম্মদ সেলিমের পক্ষ নেন, কেউবা আবার এই ঘটনার বিপক্ষে যান । বিশেষ করে এই ঘটনা নিয়ে সিপিএমের তরুণ নেতা শতরূপ ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, "সব নীতি নৈতিকতার ঠেকা একা সিপিএম নিয়ে বসে নেই !" এর পরে প্রাক্তন এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রতিকুর রহমান সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "নীতি নৈতিকতা ছাড়া, আর যাই হোক, কমিউনিস্ট পার্টি হয় না ।"

এই বাকযুদ্ধও সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়, যা কি না সার্বিকভাবে পার্টির উপর প্রভাব ফেলেছে বলেও মনে করছেন অনেকে । তাই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের অনেকেই বলেছেন, "পার্টির ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমকে কোনও বক্তব্য পেশ করতে গেলে বুঝে শুনেই করতে হবে । যে ঘটনা নিয়ে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী কিংবা রাজ্য কমিটি স্পষ্ট কোনও বক্তব্য দেয়নি, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাদা করে কোনও মন্তব্য দেওয়াটা কতটা যৌক্তিক তা ভাবা দরকার ।"

