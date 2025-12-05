বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে অনড় হুমায়ুন! ছাব্বিশের শুরুতে ইস্তফা দেবেন বিধায়ক পদে

বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে অনড় হুমায়ুন! ছাব্বিশের শুরুতে ইস্তফা দেবেন বিধায়ক পদে
আগামিকাল, শনিবারই বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করতে বদ্ধপরিকর ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর৷
Published : December 5, 2025 at 2:17 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: দলবিরোধী কাজের অভিযোগে হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড তৃণমূল কংগ্রেস৷ তার পরও নিজের অবস্থানে অনড় ভরতপুরের বিধায়ক৷ তিনি জানিয়েছেন, রেজিনগরের মরাদিঘির মাঠে প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদ'-এর শিলান্যাস কর্মসূচি থেকে তিনি একচুলও সরছেন না। বরং প্রশাসন অনুমতি না-দিলেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন।
শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর জানান, শনিবার বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। সেখানে ধর্মীয় আলোচনা হবে৷ কোনও রাজনৈতিক ভাষণ বা কুৎসা হবে না৷ তিনি বলেন, "অনুমতি দিক বা না-দিক, আমি ওসি রেজিনগর এবং আইসি বেলডাঙাকে মেল করে জানিয়েছি। প্রশাসন যদি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুলিশি নিরাপত্তা দিতে পারে, তবে আমার মসজিদের শিলান্যাসে কেন বাধা দেবে?" হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, অনুমতি না-মিললেও কর্মসূচি হবেই৷ এর ফলে যদি জাতীয় সড়ক (NH-34) অবরুদ্ধ হয় বা যানজটের সৃষ্টি হয়, তার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।
বেশ কয়েকমাস আগেই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলে আসছেন হুমায়ুন কবীর৷ সম্প্রতি জানা যায় যে চলতি বছরের 6 ডিসেম্বর তিনি ওই মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন৷ এই নিয়েই তাঁর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধ তৈরি হয়৷ যার পরিণতিতে গতকাল, বৃহস্পতিবার (4 ডিসেম্বর) হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল৷
শুক্রবার অবশ্য হুমায়ুন জানিয়েছেন যে তিনি আগামী 17 জানুয়ারি বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দেবেন। এর পর তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী হবে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করেননি ভরতপুরের বিধায়ক৷ তবে তিনি শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন৷ হুমায়ুন বলেন, "তৃণমূল আমাকে অপমান করেছে। আমি বাবরি মসজিদ করব বলেছি বলে আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর খেসারত তৃণমূলকে দিতে হবে। 2026 সালের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস 'প্রাক্তন' হয়ে যাবে।"
এদিকে এই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল৷ শিলান্যাস অনুষ্ঠান আটকাতেই ওই মামলা হয়েছিল৷ সেই নিয়ে হুমায়ুন জানান, তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি কোনও অসাংবিধানিক কাজ করছেন না। দেশের সংবিধানে ধর্মাচরণের অধিকার সকলের আছে।
তিনি আরও বলেন, "যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকে যে বাবরি মসজিদ করা যাবে না, তবেই আমি সরব। অন্যথায় কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।" হুমায়ুন যখন এই কথাগুলি বলেন, সেই সময় আদালতের নির্দেশ সামনে আসেনি৷ পরে জানা যায় যে আদালতও এই মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে কোনও আপত্তি করেনি৷ বরং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনে রাজ্যকে সহযোগিতা করতেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত৷
ফলে শনিবারের অনুষ্ঠান ঘিরের এখন থেকে রেজিনগরে এখন সাজসাজ রব। হুমায়ুন কবীরের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে দুই 24 পরগনা, সুন্দরবন, বীরভূম ও কোচবিহার থেকে হাজার হাজার মানুষ এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। তিনি নিজে সকাল 8টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত মাঠে উপস্থিত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন।