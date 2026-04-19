রাজু বিস্তার 'তুই' মন্তব্যে উত্তাল পাহাড়! মাথায় চড়ে বসেছে বিজেপি, কটাক্ষ অনীত থাপার
নির্দল নেতা বিনয় তামাং ও রুদেন সাদা লেপচার উদ্দেশে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন ৷
Published : April 19, 2026 at 4:59 PM IST
কালিম্পং, 19 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, পাহাড়ের রাজনীতির পারদ ততই চড়ছে । সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং কালিম্পংয়ের বিদায়ী বিধায়ক তথা ভারতীয় গোর্খা প্রজতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচার মধ্যে শুরু হওয়া বাদানুবাদ এখন পাহাড়ের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে । রাজু বিস্তার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ।
কী ঘটেছিল?
ঘটনার সূত্রপাত বিদায়ী বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচার একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে । তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, সিকিমে কর্মরত পাহাড়ের যুবকদের প্রভাবিত করতে বিজেপি সেখানে 'পিকনিক' রাজনীতির আশ্রয় নিচ্ছে এবং সিকিম থেকে বাংলায় টাকা ঢোকানো হচ্ছে । এই অভিযোগের পালটা জবাবে মেজাজ হারান সাংসদ রাজু বিস্তা । এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি রুদেন সাদা লেপচাকে সরাসরি 'তুই' (তঁ) সম্বোধন করে আক্রমণ করেন । বিস্তা বলেন, "ভাই, আমি তোর চাকর নই । যা বলবি ভেবেচিন্তে বলিস । আমি বিজেপির স্টার ক্যাম্পেইনার, আমি যেকোনও জায়গায় গিয়ে নিজের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করার অধিকার রাখি ।"
অনীত থাপার কটাক্ষ
আর এই মন্তব্যের পর পাহাড়জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় । রাজু বিস্তার এই 'তুই' সম্বোধন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই পাহাড়ের বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে । ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি আমাদের এতটাই অবজ্ঞা করছে যে এখন মাথায় চড়ে বসেছে । রুদেন সাদা লেপচাকে 'তুই' বলা মানে সমগ্র পাহাড়বাসীকে অপমান করা । এই ঔদ্ধত্যের জবাব পাহাড়ের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমেই দেবে ।"
বিনয় তামাংয়ের বক্তব্য
অন্যদিকে, নির্দল নেতা বিনয় তামাং-ও এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন । তিনি বলেন, "বাইরে থেকে এসে এখানকার ভূমিপুত্রকে 'তুই' বলে সম্বোধন করা পাহাড়ের সংস্কৃতির অপমান ।"
পাহাড়ে ত্রিমুখী লড়াই
আর এই ঘটনাকে ঘিরে তৃণমূল বনাম বিজেপি লড়াই তুঙ্গে ৷ যদিও এবারের নির্বাচনে পাহাড়ে ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ৷ তবুও রাজু বিস্তা বনাম অনীত থাপার এই বাকযুদ্ধ দেখে ওয়াকিবহালের মত, পাহাড়ে বিধানসভা নির্বাচনে মূল লড়াই হবে বিজেপি এবং ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মধ্যেই । এখন দেখার, এই 'শব্দযুদ্ধ' ভোটের বাক্সে কী প্রভাব ফেলে ।