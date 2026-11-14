খেলায় অনেকবার দল বদলেছি ! প্রিয়-সভা থেকে প্রসূনের বড় বার্তা

খেলায় অনেকবার দল বদলেছি ! প্রিয়-সভা থেকে প্রসূনের বড় বার্তা
Prasun Banerjee: বর্তমানে আমি একটি রাজনৈতিক দলে আছি, তবে আমি ফিরে আসব। প্রিয় সভা থেকে এমনই মন্তব্য করেন করেন প্রসূন ।
Published : November 14, 2026 at 2:03 AM IST
কলকাতা 14 নভেম্বর: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের সঙ্গে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া হাওড়া সংসদ প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি আবারও মমতা শিবিরে ফেরার কথা ভাবছেন ? প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পাশে বসা প্রসূণ যে মন্তব্য করেছেন তা রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের হয়ে চুটিয়ে ফুটবল খেলে নিজের জাত চেনানো প্রসূন বলেন, "খেলার মাঠে আমি অনেকবার দল বদলেছি। বর্তমানে আমি একটি রাজনৈতিক দলে আছি, তবে আমি ফিরে আসব।" এর বেশি আর কিছুই বলেননি সাংসদ । তবে রাজনৈতিক মহল করছে এভাবে নিজের 'ঘারওয়াপসির' ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত কুণাল ঘোষ অবশ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে নারাজ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "প্রসূনদার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। তাঁর থেকে আমি জানতে চেয়েছি তিনি কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে এনসিপিআইতে নাম লিখিয়েছেন। এভাবে তিনি নিজেই নিজের সুনাম নষ্ট করেছেন। আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন প্রসূন। তিনিও মনে করেন এভাবে তাঁর মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে এর বেশি আর কোনও কথা তাঁর সঙ্গে আমার হয়নি । তিনি ফিরে যাবেন কি না তা নিয়ে মন্তব্য করার আমি কেউ নই ।"
বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ভাঙতে শুরু করে তৃণমলের সংসদীয় দল। সুদীপ-কাকলিদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন । যদিও এই দলটিকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেননি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা । তবে এনডিএ-র বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন সুদীপরা। তাঁদের বাড়িতে ডেকে জলখাবারের পর্ব সারেন প্রধানমন্ত্রী । দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিতকারীও।
অন্যদিকে বিভিন্ন সময় কখনও স্পিকার, কখনও আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে এই দলত্যাগী সাংসদদের সংসদের সদস্য পদ খাদিজের দাবিতে একাধিক মামলা করেছে মমতা শিবির। এমনই আবহে এনসিপিআই-তে চলে যাওয়া এক সাংসদ ফিরে আসার কথা বলাই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে । এনসিপিআই-তে যাওয়া তৃণমূল সাংসদদের মধ্যে চূড়ান্ত মিল আছে তা মনে করার কোনও কারণ নেই । এর আগে সংখ্যালঘু সাংসদরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁরা এনডিএ-র অংশ হয়েছন ঠিকই তবে সরাসরি বিজেপির অংশ হবেন না । এবার প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হলেন প্রিয়র মূুর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে ।