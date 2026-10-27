বিসর্জন নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট ! কুণালকে নোটিশ হাওড়া সিটি পুলিশের

বিসর্জন নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট ! কুণালকে নোটিশ হাওড়া সিটি পুলিশের
Police serves notice to Kunal Ghosh: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুণাল ঘোষের বাড়িতে যায় পুলিশ ৷ কুণালের দাবি, তিনি কোনও আপত্তিকর পোস্ট করেননি ৷
Published : October 27, 2026 at 10:46 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের বাড়িতে পুলিশ ৷ সোশাল মিডিয়ায় দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন নিয়ে 'আপত্তিকর' পোস্ট করার অভিযোগ দায়ের হয়েছে কুণালের বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলা নিয়েই নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ যদিও কুণাল ঘোষের দাবি, তিনি কোনও আপত্তিকর পোস্ট করেননি ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাওড়া কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘বিসর্জনের একটি ছবি ও পোস্ট ঘিরে এই আইনি পদক্ষেপ । হাওড়ার ঘাটে ক্রেনের সাহায্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন কুণাল ঘোষ । তাঁর জন্য এই নোটিশ ৷’’ হাওড়া থানা সূত্রে খবর, আগামী চারদিনের মধ্যে ওই নোটিশের উত্তর দিতে হবে কুণাল ঘোষকে ।
দিনকয়েক আগে কুণাল ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি কয়েকটি ভিডিয়ো আপলোড করেন ৷ ক্রেনের মাধ্যমে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের ভিডিয়ো ছিল সেগুলি ৷ ওই পোস্টে কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, কেন ক্রেনের মাধ্যমে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হচ্ছে ৷ ঘটনাটি ছিল হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের ৷ ওই পোস্ট নিয়েই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ৷
তাঁকে নোটিশ দিতে উত্তর কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে যায় হাওড়া সিটি পুলিশ ৷ তাদের সঙ্গে ছিল স্থানীয় নারকেলডাঙা থানার পুলিশও ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ পরে তা হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার হাতে তুলে দেওয়া হয় । এখন তারাই মামলার তদন্ত করছে ৷
আরও একটি মামলা আমার বিরুদ্ধে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের টিম বাড়িতে হাজির। নোটিস দিলেন। চারদিনের মধ্যে না মানলে গ্রেপ্তার, লেখাই আছে। শুনলাম আমার একটি ফেস বুক পোস্ট নিয়ে আপত্তি। চেক করলাম। কোনো আপত্তিকর পোস্ট করিনি। মনে রাখুন, আমিও হিন্দু। আমিও পুজো ইত্যাদিতে যুক্ত। আমি স্থানীয় মঠ, সনাতনী ধর্ম প্রচারণী সভা ও মিশনের সহ সভাপতি। আমাকে দয়া করে কেউ সনাতনী থিওরি শেখাবেন না। আমি রাজনীতি করার জন্য ওই শব্দটা ব্যবহার করি না। যে বা যারা আমাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে চাপে রাখার চেষ্টা করছে, তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। এভাবে থামানো যাবে না। আমাকে হত্যার চেষ্টা হল, পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করল না; হাইকোর্ট যথাযথ নিরাপত্তা দিতে বলল, পুলিশ সাড়া দিল না; এখন এসেছে পোস্ট নিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি দিতে। অপূর্ব!!!!— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 27, 2026
এদিকে এই নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কুণাল নিজেই ৷ তিনি লেখেন, ‘‘আরও একটি মামলা আমার বিরুদ্ধে । হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের টিম বাড়িতে হাজির । নোটিশ দিলেন । চারদিনের মধ্যে না মানলে গ্রেফতার, লেখাই আছে ।’’ ওই পোস্টে কুণাল আরও লেখেন, ‘‘শুনলাম আমার একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে আপত্তি । চেক করলাম । কোনও আপত্তিকর পোস্ট করিনি ।’’
এরপরই তিনি সরাসরি তোপ দেগেছেন অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে ৷ ওই পোস্টে কুণাল লিখেছেন, ‘‘মনে রাখুন, আমিও হিন্দু । আমিও পুজো ইত্যাদিতে যুক্ত । আমি স্থানীয় মঠ, সনাতনী ধর্ম প্রচারণী সভা ও মিশনের সহ-সভাপতি । আমাকে দয়া করে কেউ সনাতনী থিয়োরি শেখাবেন না । আমি রাজনীতি করার জন্য ওই শব্দটা ব্যবহার করি না ।’’
এখানেই না থেমে আরও চড়া সুরে ওই পোস্টে বেলেঘাটার বিধায়ক লিখেছেন, ‘‘যে বা যারা আমাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে চাপে রাখার চেষ্টা করছে, তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে । এভাবে থামানো যাবে না । আমাকে হত্যার চেষ্টা হল, পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করল না ৷ হাইকোর্ট যথাযথ নিরাপত্তা দিতে বলল ৷ পুলিশ সাড়া দিল না ৷ এখন এসেছে পোস্ট নিয়ে গ্রেফতারের হুমকি দিতে । অপূর্ব !’’ উল্লেখ্য, বিজেপির জমানায় এর আগে একাধিক থানা থেকে নোটিশ পেয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে গিয়ে হাজিরাও দিয়েছেন ৷ এক্ষেত্রে তিনি কী করেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ৷
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