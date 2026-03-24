ভবানীপুরে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় বাদ পড়ল কত নাম? চরম বিভ্রান্তিতে এলাকাবাসী

একদিকে শুভেন্দু অন্যদিকে মমতা ৷ বিবেচনাধীন ভোটারদের অতিরিক্ত প্রথম তালিকা প্রকাশ হতেই ভবানীপুরের জনতা ধোঁয়াশায় ৷ জানা যায়নি কত নাম বাদ পড়েছে সেই সংখ্যাও।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 1:43 PM IST

কলকাতা, 24 মার্চ: রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর থেকে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটিকে নিয়ে ৷ এই কেন্দ্রে শাসকদলের প্রার্থী খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করে কড়া টক্করের ইঙ্গিত দিয়েছ। কিন্তু নির্বাচনের ঠিক মুখে এসে ভবানীপুরের ভোটার তালিকা ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম বিভ্রান্তি এবং জটিলতা।

সোমবার রাত 12টার কয়েক মিনিট আগে বিচারাধীন ভোটারদের নাম সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত হওয়া সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক ভোটার তালিকা থেকে ঠিক কত জনের নাম বাদ গেল, তা নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক ও ধোঁয়াশা। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে তাই ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এক বিরাট সংখ্যক ভোটারের নাম নিয়ে কাটাছেঁড়া চলেছে। আগেই 47 হাজার 111 জনের নাম এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে দেখা যায় আরও 2 হাজার 324 জনের নাম বাদ পড়েছে।

সবশেষে সাপ্লিমেন্টারি তালিকার আগে 14 হাজার 154 জনের নাম বিবেচনাধীন বা অ্যাডজুডিকেশনের স্তরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত ভবানীপুরের 8টি ওয়ার্ডের নিরিখে সুনির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এর ফলে এই 14 হাজার 154টি বিবেচনাধীন নামের মধ্যে চূড়ান্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ঠিক কতজনের নাম জায়গা পেল এবং কতজনের নাম চিরতরে বাদ পড়ল, সেই বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সংশয় অব্যাহত রয়েছে এখনও। এদিকে, রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব স্তরের তথ্যানুসন্ধান এবং সাধারণ ভোটারদের অভিজ্ঞতায় উঠে আসছে এক চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক চিত্র।

তৃণমূল স্তরে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় 40 শতাংশ নাম চূড়ান্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যানকে সহজ কথায় বলতে গেলে, যদি কোনও একটি নির্দিষ্ট অংশে 100 জনের নাম নিয়ে সংশয় থেকে থাকে, তবে তার মধ্যে মাত্র 60 জনের নাম নতুন তালিকায় এলেও বাকি 40 জনের নাম পুরোপুরি বাদ পড়েছে।

আগামী 29 এপ্রিল ভবানীপুর কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। হাতে আর মাত্র ক'য়েকটা দিন বাকি, অথচ অনেক ভোটারই এখনও জানেন না তাঁরা আদৌ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না। ভোট দেওয়ার অধিকার নিয়ে এই চরম অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি পারবেন না, এই দোলাচলে ভুগছেন ভবানীপুরের বহু সাধারণ নাগরিক।
ভোটার তালিকা থেকে এইভাবে নাম বাদ পড়া বা 'এসআইআর' (SIR) ইস্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে পারদ চড়তে শুরু করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই বিষয়ে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে খোদ প্রার্থী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি নিজে একাধিকবার এই নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওয়ার্ড কমিটিগুলি সাপ্লিমেন্টারি তালিকার এই পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলি অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছে। প্রতিটি ভোট যেখানে অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রতিটি বুথের ফলাফল যেখানে রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে, সেখানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার ঘটনা ভোটবাক্সে ঠিক কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে রাজনৈতিক মহলেও। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের এই সংশয় দূর করতে এবং বিভ্রান্তি কাটাতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

