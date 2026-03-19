তাঁর বিরুদ্ধে কোন থানায় কত অভিযোগ ? জানতে চেয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু

তাঁর বিরুদ্ধে কোন থানায় কত অভিযোগ ? জানতে চেয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় একটি হলফনামায় নিজের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত ফৌজদারি মামলার বিস্তারিত জানাতে হয় ।
Published : March 19, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: বিধানসভা ভোটের উত্তাপ চরমে । তারই মধ্যে আইনি ময়দানে নতুন চাল দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । নিজের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগ ও এফআইআরের বিস্তারিত তালিকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি । ভোটের আগে এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ।
বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর পক্ষের আইনজীবী অনীশ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করেন । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলি অভিযোগ বা ফৌজদারি মামলা রয়েছে, তার নির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োজন। সেই তথ্য আদালতের মাধ্যমে সংগ্রহ করতেই এই আবেদন ।
বিচারপতি মামলাটি গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন । আগামী 24 মার্চ এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা । ফলে ভোটের ঠিক আগে এই মামলার অগ্রগতি রাজনৈতিক মহলে বাড়তি কৌতূহল তৈরি করেছে।
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় একটি হলফনামায় নিজের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত ফৌজদারি মামলার বিস্তারিত জানাতে হয় । কোথায় কতগুলি মামলা রয়েছে, তার সঠিক হিসাব না থাকলে সেই তথ্য দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । মূলত সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু - এমনটাই দাবি তাঁর আইনজীবীর ।
এবারের নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে দুটি এলাকায় প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ৷ ফলে তাঁর প্রার্থীপদ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে । শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, "রাজ্যের বিভিন্ন থানায় প্রচুর মিথ্যে কেসে বিরোধী দলনেতাকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ এ ব্যাপারে রাজ্য সঠিকভাবে তথ্য দেয়নি ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু ৷"
উল্লেখযোগ্য, কয়েক দিন আগেই বিজেপির পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না কেন্দ্রের প্রার্থী অশোক দিন্দাও একই দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন । তবে সেই মামলার এখনও শুনানি হয়নি । পরপর দুই বিজেপি নেতার এমন আইনি পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নাকি রাজনৈতিক কৌশল, কোনটি বড় ফ্যাক্টর?
পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ভোটের আগে এই মামলার রায় বা পর্যবেক্ষণ কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার ।
আরও পড়ুন: