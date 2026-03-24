প্রার্থী শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কত মামলা ? 27 মার্চের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের

آدالতে প্রশ্ন ওঠে, যখন কলকাতা পুলিশ তাদের আওতাধীন মামলার সংখ্যা জানাতে পারে, তখন রাজ্য পুলিশের পক্ষে একই তথ্য তুলে ধরতে অসুবিধা কোথায় ?

শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 10:09 PM IST

কলকাতা, 24 মার্চ: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার সম্পূর্ণ তালিকা মঙ্গলবারও আদালতে জমা দিতে পারল না রাজ্য । যে কারণে রাজ্য সরকারকে আগামী 27 মার্চ দুপুর 1টার মধ্যে বিস্তারিত তথ্য পেশ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, এর আগে 17 মার্চ নিজের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মামলার তালিকা জানতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা । মঙ্গলবার শুনানির সময় তাঁর পক্ষের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, কলকাতা পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে যে কলকাতা পুলিশের আওতায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মোট 7টি মামলা রয়েছে । তবে রাজ্যের অন্যান্য থানায় কতগুলি মামলা রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ।

এই প্রেক্ষিতে আদালতে প্রশ্ন ওঠে, যখন কলকাতা পুলিশ তাদের আওতাধীন মামলার সংখ্যা জানাতে পারে, তখন রাজ্য পুলিশের পক্ষে একই তথ্য তুলে ধরতে অসুবিধা কোথায় ? বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের কাছে জবাব চান এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন ।

প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরেও শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম, দুই কেন্দ্র থেকেই মনোনয়ন জমা দেবেন তিনি । ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের বিরুদ্ধে থাকা মামলার পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পেলে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হতে পারে বলেই আশঙ্কা তাঁর আইনজীবীর ।

আদালতে শুভেন্দুর পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া 26টি এফআইআর খারিজ হয়ে গিয়েছে । পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে ফোনে প্রাপ্ত তথ্যের কথাও উল্লেখ করা হয় । কিন্তু রাজ্যের বাকি অংশে মামলার সংখ্যা জানতে এখনও অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ।

রাজ্যের তরফে এদিন কিছুটা অতিরিক্ত সময় চাওয়া হলে আদালত তা নাকচ করে দেয়নি ঠিকই, তবে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 27 মার্চের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে হবে । ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে । আদালতের নির্দেশ মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্য কতটা তথ্য তুলে ধরতে পারে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷

