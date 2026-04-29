ঘোড়া কেনাবেচায় থাকবে সিপিএম, দাবি সেলিমের; বাইনারির বিরুদ্ধে ভোট, মত কংগ্রেসের

কেমন হল পশ্চিমবঙ্গের ভোট৷ দ্বিতীয় দফার পর মত জানাল সিপিএম ও কংগ্রেস৷

ঘোড়া কেনাবেচায় থাকবে সিপিএম, দাবি সেলিমের; বাইনারির বিরুদ্ধে ভোট, মত কংগ্রেসের
Published : April 29, 2026 at 11:01 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: শেষ হল পশ্চিমবঙ্গের ভোট গ্রহণ-পর্ব৷ বুধবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বললেন, ‘‘সিপিএমের জয়ী প্রার্থীরা ঘোড়া কেনাবেচার খেলায় থাকবে না। তাঁরা মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের বিষয়ে বদ্ধপরিকর থাকবে।"

তাহলে কি সরকার গঠনে নির্ণয়াক ভূমিকা পালন করবে না সিপিএম বা বামপন্থীরা? মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, "মানুষ ভোট দিয়েছেন। সেই ভোটে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তি হয় সরকার গড়বে, না হয় বিরোধী ভূমিকা পালন করবে। কোনও কেনাবেচার খেলায় থাকবে না।"

তাঁর আরও দাবি, এই নির্বাচনে সিপিএমের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে এসেছে৷ তাছাড়া তিনি প্রাণহানিহীন ভোটের প্রশংসা করেছেন৷ তিনি জানান, কোথাও কোথাও বুথ জ্যামের ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পর্যবেক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছেন৷ পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল ও বিজেপির দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব এবং নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন।

এবারের নির্বাচনে ভোটদানের হার অন্যান্যবারকে ছাপিয়ে গিয়েছে৷ সেলিম বলেন, ‘‘ভোটাধিকার না থাকার যে জ্বালা এবং ভোটাধিকার অর্জন করার জন্য গত চার মাস ধরে যে জোর ছোটাছুটি, ডকুমেন্ট তৈরি করা, তাতে ভোটের মূল্য অনেকে বুঝেছেন। ভোটাধিকারের মূল্য বুঝেছেন। যে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা আমরা বলি, যে ভোটাধিকারের কথা বলি, সেটা মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন বলেই যাঁদের ভোট আছে, তাঁরা ভোট দিয়েছেন।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বেশি মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করুক, ভোট দিক, এটাই আমরা চাই। গত শতাব্দীতেও পশ্চিমবঙ্গে এরকম 90 শতাংশ ভোট পোল হয়েছে। তখন কিন্তু মিডিয়া অন্যভাবে রিড করত। বেশি ভোট হলেই রিগিং হয়েছে, এরকম করে আওয়াজ তুলত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যদি হয়, নিরাপত্তা যদি ঠিকমতো থাকে এবং সুস্থভাবে ভোট যদি হয়, তাহলে লোকে ভোটদানে উৎসাহিত হয়। এবারের নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত দেখা গেল।’’ ভোটে হিংসার ঘটনা না ঘটা যে স্বস্তির, সেটাও তিনি স্বীকার করেছেন৷

সেলিম তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্য ও কলকাতার পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন৷ সেই কারণেই বিগত দিনে বিভিন্ন ভোটে গোলমাল, হিংসা ছড়িয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছেন৷ ডায়মন্ড হারবার মডেলের প্রসঙ্গ তুলে নাম না করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাও করেছেন৷

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘‘একাধিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, ভোটাররা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁদের দৃঢ়তা ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছেন। নির্বাচন কমিশন ভোটের আগে একাধিক আশ্বাস দিলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ধীরগতির ভোটগ্রহণ, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা এবং দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের জন্য পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধার অভাবের বহু অভিযোগ সামনে এসেছে।’’

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’-র অজুহাতে এসআইআর-এর সময় 27 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এত বড় প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাংলার মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, গণমাধ্যমের একটি অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি দ্বিমুখী বয়ান তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র ভবানীপুর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে নির্বাচনকে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতার মধ্যে সরাসরি লড়াই হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে অন্যান্য কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সমস্যা এবং ভোটারদের কণ্ঠস্বর থেকে দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা হয়েছে।

শুভঙ্কর সরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান, অবশিষ্ট ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করা হোক। তিনি প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন যাতে ভোট-পরবর্তী হিংসার কোনও ঘটনা না ঘটে। প্রথম দফার পর আসানসোলে এক কংগ্রেস সমর্থকের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘শুধুমাত্র ভোটের দিন নয়, গণনা ও ফলাফল ঘোষণার পরেও শান্তি, সম্প্রীতি এবং গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।’’

