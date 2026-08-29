ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের পার্টি অফিস খালি করাতে আইনি নোটিশ বাড়ির মালিকের
24 ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি খালি না করা হলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাড়ির মালিকের তরফে ৷
Published : August 29, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: ফের বিপাকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গত বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের পার্টি অফিস থেকে হোর্ডিং সরানো নিয়ে ধুন্ধুমার বেঁধেছিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ এবার ওই পার্টি অফিস সরাতে আইনি নোটিশ পেল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বাড়ির মালিকের তরফে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি খালি না করলে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ।
এদিন ওই বাড়ির মালিকের আইনজীবী সাগ্নিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘রামাদেবী গোয়েঙ্কা ওই বিল্ডিং-এর মালিক । একটা লিজ চুক্তি করা হয়েছিল 2020 সালে 1 মার্চ । চুক্তি হয়েছিল রামাদেবীর সঙ্গে অল ইন্ডিয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের । দেবরাজ চক্রবর্তী সই করেছিলেন চুক্তিতে । 10 বছরের চুক্তি হয় । চুক্তিতে একটা ক্লজ ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে মালিক একটা সিসি দেবেন, তারপর ছ'তলা ও সাততলায় দখল নিতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু সিসি না দেওয়ার সত্ত্বেও জোর পূর্বক দখল করে নেওয়া হয়েছে দু’টি তলা ।’’
আইনজীবীর আরও দাবি, বারবার বলা সত্ত্বেও ওই দু’টি খালি করা হয়নি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয় কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে বিষয়টি বুঝে নেবে ৷ তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার জন্য কিছু করতে পারেনি বাড়ির মালিক । এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে, সেই জন্য তাঁরা সাহস পেয়েছেন ।
আইনজীবী সাগ্নিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘25 অগস্ট লিগাল নোটিশ দেওয়ার পর পুলিশ ও পুরনিগম বিলবোর্ড খুলেছিল ।’’ আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ওই ভবনের অন্যান্য ফ্লোরের কি সিসি আছে ? আইনজীবী বলেন, ‘‘সেই বিষয়ে তিনি এখনই কিছু বলতে চান না ।’’
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগমের কর্মীরা হাজির হন ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ৷ তাঁরা দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট ভবনের উপর যে তৃণমূল কংগ্রেস লেখা হোর্ডিং আছে, তা বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে ৷ সেটি ভেঙে দেওয়া হবে ৷ এই নিয়ে সেদিন ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও’ব্রায়েন, হুমায়ুন কবীর (আইপিএস)-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
পরে পুরসভার কর্মীরা ওই হোর্ডিং ভেঙে দেন ৷ পুলিশ-প্রশাসনের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয় ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল ৷ শুক্রবার হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানিও হয় ৷ সেখানে দু’সপ্তাহের মধ্যে সবপক্ষের হলফনামা তলব করেছে আদালত ।
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনজীবী কিশোর দত্ত আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতে জানিয়েছিলেন, পার্টি অফিসের উপর যাতে তড়িঘড়ি কোনও পদক্ষেপ না করা হয়, তার জন্য আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিক । কিন্তু বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী জানান, আশঙ্কার ভিত্তিতে আদালত কোনও নির্দেশ দিতে পারে না । কোনও কিছু ঘটলে তাঁরা আদালতের গোচরে আনতে পারবেন বিষয়টা ।
তার পরই শনিবার বাড়ির মালিকের আইনজীবী জানালেন, ওই পার্টি অফিস খালি করতে বলে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে ৷ ফলে এই নিয়ে নতুন করে বিতর্ক যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনই বেশ কয়েকটি প্রশ্নও উঠেছে ৷ কারণ, নোটিশটি দেওয়া হয় গত 25 অগস্ট ৷ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কর্পোরেশন পদক্ষেপ করে গত 27 অগস্ট ৷ তাহলে নোটিশের বিষয়টি জানতে পেরেই এই পদক্ষেপ করেছে কর্পোরেশন ?
আরও প্রশ্ন, গত মঙ্গলবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন শনিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হল ? ওই বাড়িতে পুলিশ-প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে আদালতে মামলা হল ৷ সেই মামলায় কেন পার্টি হলেন না বাড়ির মালিক ? কারণ, তাঁর তরফেও বাড়ির দু’টি তলা অবৈধভাবে দখল করার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷
ফলে প্রশ্ন অনেক ৷ কিন্তু উত্তর অধরা ৷ এখন দেখার, আইনি নোটিশ পাওয়ার পরও বাড়ি না খালি করলে কী পদক্ষেপ করা হয় বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে ! অন্যদিকে ফের তৃণমূল আদালতের দ্বারস্থ হয় কি না, সেটাও দেখার !