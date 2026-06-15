ইতিহাসকে বদলে দিতে চাইছে আরএসএস-বিজেপি: সোহেল হাশমি
ইতিহাস ও বিজ্ঞান সমান, তাই সবকিছুকে প্রশ্ন করার বার্তা ইতিহাসবিদ সোহেল হাশমির ৷ এসএফআই-এর অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ ৷
Published : June 15, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: সব কিছুকে প্রশ্ন করার বার্তা ইতিহাসবিদ সোহেল হাশমির ৷ মুখের কথায় বিশ্বাস না-করে প্রমাণ চাওয়ার বার্তা দিলেন তিনি ৷ কারণ, বর্তমান ডিজিটাল মাধ্যমের রমরমা ও ইতিহাসকে বিকৃত করার অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ সরাসরি আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকৃত ইতিহাসকে রূপান্তর বা শেষ করে দেওয়ার অভিযোগ করলেন তিনি ৷ আর সেই কারণেই সবাইকে প্রশ্ন করার বার্তা দিলেন প্রখ্যাত এই ইতিহাবিদ ৷ যিনি বামপন্থী নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক সফদর হাশমির বড় ভাই ৷
এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপাত্র ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকার 61তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে, 'ইতিহাস: সত্য বনাম পুনর্লিখন' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে প্রশ্ন করার আহ্বান করলেন সোহেল ৷ তাঁর বক্তব্য, যে যত বড় মাপের মানুষ হোন না কেন, নিজের বাবা, মা থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদ সকলকেই প্রশ্ন করার আহ্বান তাঁর ৷ কারণ, ইতিহাসও বিজ্ঞানের অংশ বলে দাবি করেন তিনি ৷
কারণ হিসেবে সোহেল বলেন, "ইতিহাস হল বিজ্ঞান ৷ বিজ্ঞানে যেমন গবেষণা চলে ৷ ইতিহাসও চলমান গবেষণার অংশ ৷ সেই গবেষণা ফিল না-হলে নতুন কোন পথ খোলে না ৷ যাঁরা সঠিক ইতিহাসবিদ, তাঁরা কখনও মুখের কথায় বিশ্বাস করেন না ৷ তাঁরা প্রমাণ চান ৷ প্রমাণ না-পেলে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছান না ৷ এই কাজ আপনাদেরও করতে হবে ৷"
বর্তমান সময়ে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নয়, বইয়ের আকারেও মিথ্যা ইতিহাস ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর ৷ তিনি বলেন, "হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ইতিহাসের পুনঃলিখন করছে না, তারা ইতিহাস নতুন করে তৈরি করছে ৷ আরএসএস ও বিজেপি প্রকৃত ইতিহাসকে পর্যবসিত করতে চাইছে ৷ ফলে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটছে ৷ এই সময় সবথেকে কঠিন কাজ করতে হবে ছাত্রদের ৷"
ঠিক এই কারণেই ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে সোহেল হাশমির বার্তা, "প্রশ্ন করো, সবকিছুকে প্রশ্ন করো ৷ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না ৷ নেগেটিভিটি তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা পরখ করে দেখো ৷" উল্লেখ্য, এ দিনের অনুষ্ঠানে 2026 সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজ্যের একমাত্র রূপান্তরকামী আলিয়া পালকে 'সুদীপ্ত গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয় ৷
প্রাক্তন ছাত্র নেতা গৌতম দেবের বই 'আগুন থেকে অক্ষরে' প্রকাশ করা হয় ৷ গৌতম দেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি ৷ ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে, এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী, প্রাক্তন এসএফআই নেতা সোমনাথ ভট্টাচার্য মধুজা সেন রায় এবং চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী-সহ এসএফআই-এর রাজ্য নেতৃত্ব ৷