'বাড়ি দখল' রেখার ! 'অপপ্রচার' বলছে বিজেপি, পালটা হুংকার অভিযোগকারী কেশবানন্দের
বিতর্কের সূত্রপাত সোমবার । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' গিয়ে রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন কেশবানন্দ ।
Published : August 11, 2026 at 8:24 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 11 অগস্ট: বিধায়ক রেখা পাত্রকে ঘিরে বিতর্কে এ বার পথে বিজেপি । তাঁর বিরুদ্ধে 'মিথ্যা ও কুৎসিত অপপ্রচার' চালানোর অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার হিঙ্গলগঞ্জের নেবুখালিতে মিছিল ও বিক্ষোভ করল বিজেপি । বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অভিযোগকারী স্বামী কেশবানন্দ মহারাজকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলা হয় । পালটা, বিজেপির এই দাবিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে কেশবানন্দের হুংকার, "গ্রেফতার করতে বলুন । যোগ্যতা থাকলে গ্রেফতার করুক । আমি কাউকে ভয় করি না ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দিন সকাল থেকেই নেবুখালি ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় । বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা নেবুখালি এলাকা থেকে মিছিল বার করেন । হাতে ছিল ফেস্টুন, ব্যানার । পরে নেবুখালি মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হয় । সেখান থেকেই কেশবানন্দকে গ্রেফতারের দাবি তোলা হয় । বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই সরকার এবং বিধায়ক রেখা পাত্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পরিকল্পিত ভাবে 'কুৎসা' ছড়ানো হচ্ছে ।
বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক ও মানসিক ভাবে রেখাকে হেয় করতেই তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে । বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, অভিযোগকারীকে দ্রুত গ্রেফতার না করা হলে আন্দোলন আরও বড় আকার নেবে । এ দিনের বিক্ষোভ ঘিরে নেবুখালি এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয় ।
বিতর্কের সূত্রপাত সোমবার । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' গিয়ে রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন কেশবানন্দ । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে নেবুখালিতে তাঁর তিন তলা একটি বাড়ি ভাড়ায় নিয়েছিলেন রেখা । পরে সেই সম্পত্তি কার্যত দখল করে রাখা হয়েছে । কেশবানন্দের দাবি, প্রায় 1 কোটি 25 লক্ষ টাকার চুক্তি অনুযায়ী সম্পত্তিটি কেনার কথাও থাকলেও তা করা হয়নি ।
অভিযোগের পালটা অবশ্য রেখা পাত্রের বক্তব্য, 'বাড়ি দখল' এর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । তাঁর দাবি, দু'পক্ষের মধ্যে এক বছরের লিখিত চুক্তি হয়েছিল । অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন বিধানসভায় যেতে না পারায় তাঁর বেতন বকেয়া রয়েছে । সেই বেতন হাতে পেলেই ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি ।
একই সঙ্গে কেশবানন্দের বিরুদ্ধে 'র্যাকেট চালানো' এবং বৃদ্ধাশ্রম সংক্রান্ত অভিযোগও রয়েছে বলে জানান রেখা । যদিও সেই অভিযোগও সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছেন কেশবানন্দ। এখানেই না থেমে. বিজেপির বিক্ষোভ এবং তাঁকে গ্রেফতারের দাবি নিয়ে মঙ্গলবার আরও কড়া ভাষায় জবাব দেন তিনি । কেশবানন্দ বলেন, "আমাকে গ্রেফতার করতে বলুন, তাতে অসুবিধা নেই । যোগ্যতা থাকলে গ্রেফতার করুক । আমি দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না । আমি কোনও অন্যায়ও করি না ।"
নেবুখালির সম্পত্তি নিয়ে নিজের বক্তব্যের পক্ষে নথি থাকার দাবিও করেছেন কেশবানন্দ । তাঁর বক্তব্য, ওই এলাকায় তিনি থাকেন না । ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সেখানে থেকে কোনও ধরনের ব্যবসা বা কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগও ভিত্তিহীন । সম্পত্তিটি বিক্রির জন্য গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি তাঁর । সেই বিজ্ঞাপনের কাটিং তাঁর কাছে রয়েছে বলে জানান তিনি ।
সম্পত্তির দামের প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন কেশবানন্দ । তাঁর দাবি, জমিটি তিনি তৎকালীন বাজারদরের তুলনায় বেশি দাম দিয়ে কিনেছিলেন । রেখা পাত্রকে বাড়ি ভাড়ায় দেওয়ার সময়ও তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর সচিবকে পাঠিয়েছিলেন বলে জানান তিনি ।
কেশবানন্দের অভিযোগ, গোটা ঘটনাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । তাঁর দাবি, তাঁকে গ্রেফতারের দাবি তোলা হলেও কোনও বিধায়কের রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে তা সম্ভব নয় । তাঁর কথায়, "কেশবানন্দ মহারাজকে গ্রেফতার করার জন্য অনেক ক্ষমতার প্রয়োজন । কোনও এমএলএ-র পাওয়ারে তা সম্ভব নয় ।"
অন্যদিকে, রেখা পাত্রের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'বাড়ি দখল' এর অভিযোগ তোলা হচ্ছে । তিনি যে বাড়িতে রয়েছেন, তার জন্য লিখিত চুক্তি রয়েছে বলেই দাবি বিধায়কের । বকেয়া বেতন পেলেই ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি ।
দুই পক্ষের এই অভিযোগের মধ্যেই মঙ্গলবার বিজেপির রাস্তায় নামা নতুন মাত্রা যোগ করেছে বিতর্কে । এক দিকে বিধায়কের বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, অন্য দিকে অভিযোগকারীকে গ্রেফতারের দাবি- দুইয়ের সংঘাতে হিঙ্গলগঞ্জের রাজনীতির উত্তাপ এখন তুঙ্গে । প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।