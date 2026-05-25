গো-মাংস বিতর্ক ! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হিন্দু মহাসভার

গো-মাংস বিতর্ক ! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হিন্দু মহাসভার
সংগঠনের বক্তব্য, অবিলম্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে আগামী দিনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
Published : May 25, 2026 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 25 মে: বকরি ঈদের প্রাক্কালে গো-সংরক্ষণ ও গো-মাংস প্রসঙ্গ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল । তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা । অভিযোগ, গরু কেনাবেচা ও গোমাংস বিক্রির পক্ষে মন্তব্য করে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের পরিবেশ তৈরি করছেন । পাশাপাশি জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য নিয়েও সরব হয়েছে সংগঠনটি ।
সোমবার ধর্মতলা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন হিন্দু মহাসভার রাজ্য নেতৃত্ব । সংগঠনের দাবি, কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে যে বকরি ঈদের ধর্মীয় আচারের সঙ্গে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই । সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যের গো-সংরক্ষণ কর্মসূচিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে হিন্দু মহাসভা ।
সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানান, স্বাধীনতার আগেই গোহত্যা নিষিদ্ধকরণ ও গোমাতাকে জাতীয় প্রাণীর মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল হিন্দু মহাসভা । তাঁর দাবি, "পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যতগুলো সরকার এসেছে, তারা প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু মৌলবাদকে তোষণ করেছে এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করেছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে গোমাতাকে সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাকে মহাসভা সর্বান্তকরণে সমর্থন করে ।"
চন্দ্রচূড় গোস্বামীর অভিযোগ, মহুয়া মৈত্র এবং হুমায়ুন কবীর গরু কুরবানিকে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার বলে তুলে ধরে 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা' তৈরির চেষ্টা করছেন । তাঁর বক্তব্য, "কোরআন বা হাদিসে কোথাও গোহত্যার উল্লেখ নেই । হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই একটি অংশ গোহত্যাকে সামনে আনে ।"
এ দিন তিনি আরও বলেন, "গোমাংস খাওয়া এবং শুয়োরের মাংস না খাওয়ার বিষয় দু’টি এক নয় । হিন্দুরা গরুকে মাতৃরূপে পূজা করেন । তাই ভারতে গোহত্যা মানে সনাতনীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা ।"
হিন্দু মহাসভার দাবি, তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছে । সেই আবহেই মহুয়া মৈত্র তাঁর সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অবস্থানের বিরোধিতা করে 'অশান্তির পরিবেশ' তৈরির চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ সংগঠনের ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংসদ প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে আগামী দিনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে । সোমবারের বিক্ষোভ ও থানায় অভিযোগ দায়ের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রীতম বালা, অন্তরা মিত্র, অভিষেক বোস, প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, রিষা বসাক, মিন্টু ঘোষ-সহ সংগঠনের একাধিক রাজ্য নেতা । তবে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার আনা অভিযোগের প্রেক্ষিতে মহুয়া মৈত্র বা হুমায়ুন কবীরের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷