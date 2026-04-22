অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজন হিন্দু থাকলে আমি আজই পদত্যাগ করব, মতুয়া গড়ে বললেন হিমন্ত

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজন হিন্দু থাকলে আমি আজই পদত্যাগ করব, মতুয়া গড়ে বললেন হিমন্ত
একটা গুলির বদলে দু’টি গুলি চালানোর হুঁশিয়ারি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
Published : April 22, 2026 at 9:22 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 22 এপ্রিল: বনগাঁয় নির্বাচনী প্রচারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্যে উঠে এল ডিটেনশন ক্যাম্পের ইস্যু ৷ অসম ডিটেনশন ক্যাম্প হিন্দুদের জন্য নয় বলে দাবি করলেন তিনি ৷ সেখানে এক জনও হিন্দু ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকলে, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন বলে জানালেন হিমন্ত ৷ সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তিনি ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, মমতা একটা গুলি চালালে, তিনি দু’টি গুলি চালাবেন ৷
এসআইআর-এ মতুয়াদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করেছেন ৷ এমনকি নিশ্চিত মতুয়া ভোটও বিজেপির হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল ৷ তাই এবার মতুয়া গড় চাঁদপাড়ায় বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের সমর্থনে প্রচারে এসে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল সেখানকার ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রসঙ্গ ৷
হিমন্ত বলেন, "ভারতই, বাংলাদেশের হিন্দুদের ঘর ৷ হিন্দুদের এখানেই থাকতে হবে, এখানেই মরতে হবে ৷ এ ভারত আমাদের ৷ বিশ্বের যেখানের হিন্দুরা বিপদ অনুভব করবেন, তাঁদের আমরা ভারতে নিয়ে আসব ৷ একবার বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে দিন ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের সমস্ত দুঃখের নিবারণ হবে ৷"
এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নে হিমন্ত বলেন, "অসমে কোনও ডিটেশন ক্যাম্প হিন্দুদের জন্য নয় ৷ বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্য রাখা হয়েছে ৷ ক্যাম্পে একজনও হিন্দু থাকলে আমি আজই পদত্যাগ করব ৷" উল্লেখ্য, অসমে এনআরসি-র পরপরই কেন্দ্র সিএএ আইন পাশ করিয়ে, তা লাগু করেছে ৷ তারপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সিএএ ও এনআরসি-র হাওয়া উঠতে শুরু করে ৷ শাসকদল তৃণমূল বারবার বলতে শুরু করে, বাংলায় সিএএ ও এনআরসি লাগু করে বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, এদিন বনগাঁর জনসভা থেকে হিমন্ত বিশ্বশর্মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে গালিগালাজ করার অভিযোগ তুলেছেন ৷ তিনি বলেন, "দিদি যখন ভাষণ দেন, তখন অধিকাংশ সময়ে মোদি আর অমিত শাহর নামে গালিগালাজ করেন ৷ বিগত ছয়-সাত দিন ধরে আমাকেও গালিগালাজ করা শুরু করেছেন ৷ আমার নামে শিলিগুড়িতে এফআইআর করেছেন ৷ দিদিকে বুঝিয়ে দিন, দিদি আমাকে একটা গুলি মারলে, আমি দু’টো গুলি করব ৷ আপনার কাছেও পুলিশ আছে, আমার কাছেও পুলিশ আছে ৷ টক্কর বরাবর হবে ৷"
তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুন্ডারাজের অভিযোগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূলের কোনও গুন্ডা ছোটবেলায় কুস্তি লড়েনি, বক্সিং শেখেনি ৷ এরা গুন্ডা, তার কারণ এদের পিছনে পুলিশ আছে ৷ এরা কোনও গুন্ডা না ৷ আমার সঙ্গে মারামারি হলে আমিই এদের হারিয়ে দেব ৷ চার তারিখে বিজেপির সরকার আসার পর দেখবেন পুলিশ এদের চিনতে পারবে না ৷"
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়েও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ কাঁটাতার বিহীন সীমান্তে নিয়ে হিমন্ত বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে একবার বিজেপি সরকার আসলে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে ৷ এমন কাঁটাতার বানাবো, হাত দিলেই কারেন্ট লাগবে ৷"