প্রথম দফায় 125 আসন জেতার দাবি শুভেন্দুর, বিক্ষিপ্ত অশান্তিতে মিটল নন্দীগ্রামের ভোট

প্রথম দফায় 125 আসন জেতার দাবি শুভেন্দুর, বিক্ষিপ্ত অশান্তিতে মিটল নন্দীগ্রামের ভোট
পূর্ব মেদিনীপুরে 16-0 জয়ের দাবি শুভেন্দু অধিকারীর ৷ শেষবেলায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
Published : April 23, 2026 at 9:34 PM IST
নন্দীগ্রাম, 23 এপ্রিল: কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ও নির্বাচন কমিশনের নজরদারিতে প্রায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হল নন্দীগ্রাম বিধানসভায় ৷ তবে, দিনের শেষবেলায় নন্দীগ্রামের জেলেমারার 37 নম্বর বুথে ভেকুটিয়া-1 এর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে মারধরের ঘটনা ঘটে ৷ তবে, রক্তপাতহীন ও মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই কেন্দ্র ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে যে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল, ভোটদানের দিন তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না-বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল ৷
সকাল থেকে শুরু হওয়া এই গণতান্ত্রিক উৎসবে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর যুযুধান দুই শিবিরই নিজেদের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বলে দাবি করেছে ৷ বিশেষত, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের জয়ের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত যে, ভোট শেষ হওয়ার আগেই তিনি নন্দীগ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন ৷
বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় এবারের নন্দীগ্রামের ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং ইতিবাচক ৷ সকাল থেকেই নিজের বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বুথে বুথে ঘুরেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি সাংবাদিকদের জানান, সেবার তাঁকে একাধিক বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর গাড়িও আটকানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, এবারের পরিস্থিতি ছিল একেবারেই ভিন্ন ৷ তিনি অবাধে সমস্ত বুথ পরিদর্শন করেছেন এবং কোথাও তাঁকে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ৷
নির্বাচন কমিশনের তৎপরতায় এবং বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার ফলেই এমন শান্তিপূর্ণ ভোট সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ জানা গিয়েছে, 2 হাজার 407 কেন্দ্রীয় বাহিনী ও 21টি কুইক রেসপন্স টিম (QRT) গোটা নন্দীগ্রামে মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ এত কড়া নিরাপত্তার মাঝেও দু-একটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে এসেছে ঠিকই ৷ দু-একটি গাড়ির কাঁচ ভাঙার মতো ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে ৷
তবে, শেষ বেলায় নন্দীগ্রামের জেলেমারার 37 নম্বর বুথে ভেকুটিয়া-1 এর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রাখহরি ঘড়াকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷ তিনি ভোট দিতে যাওয়ার সময় বিজেপির লোকজন তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় আহত অবস্থায় তাঁকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তবে কোথাও কোনও গন্ডগোলের খবর পেলে মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।
সাধারণ ভোটাররা নির্ভয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে দাবি করা হয়েছে ৷ দুপুর গড়াতেই প্রায় 60 শতাংশ ভোট পড়ে গিয়েছিল বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে ৷ বিশেষ করে বেশ কিছু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথে ভোটদানের হার ছিল চোখে পড়ার মতো, যা 90 শতাংশেরও বেশি বলে দাবি করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, হিন্দু অধ্যুষিত বুথগুলিতে ভোটদানের হার ছিল 74 শতাংশের কাছাকাছি ৷ দিনের শেষে এই ভোটের সামগ্রিক হার 90 শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
ভোটের দিন বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "এবারের নির্বাচন সম্পূর্ণ রক্তপাতহীন এবং মানুষ নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক উৎসবে মেতে উঠেছেন ৷ 2021 সালে রাজারাম চক, ভুতামোড়, বঙ্কিম মোড়, কেন্দামারি, দিনবন্ধুপুর-সহ একাধিক জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস ভোট লুঠ করার চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু, এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরার কারণে তারা সেই সুযোগ পায়নি ৷
তিনি আরও দাবি করেন, শাসকদলের গুন্ডাদের বাড়িতে এখন তালা ঝুলছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে ৷ বিজেপি নেতার আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, অন্তত পঞ্চাশের বেশি বুথে তৃণমূলের কোনও পোলিং এজেন্টই ছিল না ৷
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন এবারে প্রায় 58 লক্ষ ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এর ফলে এবারের ভোটে রিগিং বা ছাপ্পা ভোটের সম্ভাবনা অনেকটাই কমেছে এবং ভোটের শতাংশের হারও নিখুঁত বলে মনে করা হচ্ছে ৷ নিজের জয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু অধিকারী ৷
শুভেন্দু জানান, নন্দীগ্রামে তাঁর কাজ শেষ, তাই তিনি পরবর্তী গন্তব্য ভবানীপুরের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন ৷ শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম নয়, সমগ্র মেদিনীপুর জেলা এবং রাজ্যের ফলাফল নিয়েও তিনি বড়সড় দাবি করেছেন ৷ শুভেন্দুর কথায়, মেদিনীপুর জেলায় 16-0 ব্যবধানে জিতবে বিজেপি ৷ আর অবিভক্ত মেদিনীপুরের 35টি আসনের মধ্যে অন্তত 30টি আসন তাদের দখলে আসবে ৷ শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় দফার 152টি আসনের মধ্যে বিজেপি 125টি আসন পাবে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ৷
সব মিলিয়ে, হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে এবারের নির্বাচন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ৷ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ভয়মুক্ত পরিবেশ গণতন্ত্রের এক বড় জয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷ আগামিদিনে ইভিএম খুললেই স্পষ্ট হবে নন্দীগ্রামের মানুষ কাকে তাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং যুযুধান দুই শিবিরের জয়ের দাবির মধ্যে শেষ হাসি কার মুখে ফোটে ৷