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ডিম-হামলার আতঙ্ক! কালীঘাটে মমতার বাড়ির উঠোনে বসল উঁচু ফেন্সিং

কয়েকদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ডিম-হামলার শিকার হন কুণাল ঘোষ৷ তার পরই মমতার বাড়ির উঠোনে বসানো হল উঁচু ফেন্সিং৷

Mamata Banerjee
কালীঘাটে মমতার বাড়ির উঠোনে বসল উঁচু ফেন্সিং (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 9:07 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: শুরুটা হয়েছিল দমদমের সাংসদ সৌগত রায়কে দিয়ে৷ তার পর থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই ডিম-হামলার মুখে পড়েছেন তৃণমূলের একের পর এক নেতা৷ বাদ যাননি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও৷ সোমবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেই ডিম-হামলার মুখে পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ৷ তার পরই তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির নিরাপত্তায় বদল করা হয়৷ উঠোনে দেওয়া হয় ফেন্সিং৷

সূত্রের খবর, কুণাল ঘোষের ঘটনার পরেই টনক নড়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের। খাস কলকাতার বুকে, খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে এমন ঘটনা ঘটায় আর কোনোরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা। এর জেরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চেহারায় এসেছে এক বড়সড় পরিবর্তন। তাঁর বাড়ির সুপরিচিত উঠোনটি এবার ঘিরে ফেলা হয়েছে নীল রঙের উঁচু ফেন্সিং বা বেড়া দিয়ে।

নিরাপত্তারক্ষীদের মূল লক্ষ্য একটাই — বাইরের রাস্তা থেকে যাতে কেউ বাড়ির ভিতরে কোনও অবাঞ্ছিত বস্তু ছুঁড়তে না পারে, তা নিশ্চিত করা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে যাতে কোনোভাবেই এই ধরনের ঘটনার শিকার হতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তড়িঘড়ি এই ফেন্সিং লাগানোর সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পরেই কালীঘাটের নিরাপত্তা বলয়ে আমূল পরিবর্তন এসেছে। 4 মে-র আগে পর্যন্ত হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই গলির মুখে পুলিশের কড়া পাহারা থাকত। সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পালাবদলের পর সেই ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলা হয় এবং রাস্তাটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিয়ে এখন যে কেউ যাতায়াত করতে পারেন।

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি 'রেকি' করার একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগও সামনে এসেছিল, যা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি, রাস্তা উন্মুক্ত থাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কখন কোন রাজনৈতিক নেতা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আসছেন, তার ওপর সহজেই নজর রাখতে পারছিলেন পথচলতি মানুষ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই ফেন্সিং বসানোর নেপথ্যে কেবল ডিম-হামলা থেকে রক্ষা পাওয়াই নয়, বরং রাজনৈতিক গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং অবাঞ্ছিত নজরদারি এড়ানোর কৌশলও লুকিয়ে রয়েছে। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের কোনও নেতা বা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কোনও আধিকারিক মন্তব্য করেননি৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে। আর সেই ক্ষোভের নিশানায় পরিণত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিধায়করা। ক্ষুব্ধ জনতার রোষানল এমন এক অভাবনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রতিবাদ বা বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছেন ডিমকে। প্রকাশ্য রাস্তায়, জনসমক্ষে নেতাদের দিকে উড়ে আসছে কাঁচা ডিম।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সৌগত রায়, সব্যসাচী দত্ত-সহ তৃণমূলের কোনও নেতাই বাদ যাননি জনগনের এই ‘ডিম থেরাপি’ থেকে। গত সোমবার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিক সামনেই বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা ঘিরেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক অন্দরমহলে। বেলেঘাটার বিধায়ক কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দু’জনকে পুলিশ গ্রেফতারও করে৷

এক প্রবীণ রাজনীতিবিদের কথায়, "বছরের পর বছর ধরে মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই তা বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসছে। এর প্রকাশভঙ্গি হয়তো সবসময় রুচিসম্মত হচ্ছে না, তবে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত রোষ উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।"

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TAGGED:

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মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
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MAMATA BANERJEE

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