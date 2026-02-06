ETV Bharat / politics

'বাবাকে চোর বলেন !' বিধানসভায় বিস্ফোরক শুভেন্দু; 'মোদির সন্তান', জবাব উদয়নের

শুভেন্দুর মন্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটায় উদয়নকে হারানোর চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর ৷

BUDGET SESSION IN ASSEMBLY
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের তৃতীয়দিনে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা ৷ বাজেট বিতর্ক চলাকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ’র মধ্যে বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে তীব্র বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় অধিবেশন কক্ষে ৷ যেখানে উদয়নের বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর বক্তব্য পেশের সময় বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ পালটা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে উদয়নকে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগে সরগরম বিধানসভা ৷

বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর বক্তব্য চলাকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ এমনকি অধিবেশন কক্ষে 'অশোভন' শব্দ প্রয়োগের অভিযোগে অধ্যক্ষ বিধানসভার বিরোধী দলনেতার মন্তব্যকে এক্সপাঞ্জ বা নথিপত্র থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী ৷ অভিযোগ তিনি যখন নিজের বক্তব্য পেশ করছিলেন, সেই সময় বারবার আসন থেকে উঠে তাঁকে বিরক্ত করার অভিযোগ ওঠে দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ’র বিরুদ্ধে ৷ অশোক লাহিড়ী অভিযোগ করেন, শাসকদলের বিধায়কের মন্তব্য তাঁর বক্তব্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ৷ পরিস্থিতি লঘু করতে অশোক লাহিড়ী বলিউড কায়দায় উদয়নের উদ্দেশে বলে ওঠেন, "আপনি বলুন, ম্যায় হুঁ না ৷"

কিন্তু, এতে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার বদলে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ অশোক লাহিড়ীর এই মন্তব্যের পরেই আসরে নামেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ উদয়ন গুহর দিকে আঙুল উঁচিয়ে তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু ৷ বিরোধী দলনেতা চিৎকার করে বলেন, "ওকে এবারও হারাব ৷ ও গুন্ডা ৷ বাবাকে চোর বলে ৷"

অভিযোগ, এরপরই উদয়ন গুহ’কে লক্ষ্য করে এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেন শুভেন্দু, যা সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী ৷ তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দগুলি বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার বা এক্সপাঞ্জ করার নির্দেশ দেন ৷ যদিও ততক্ষণে শাসক ও বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায় ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে বিধানসভায় ৷

অন্যদিকে, অশোক লাহিড়ীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর, নিজের স্বপক্ষে কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ান উদয়ন গুহ ৷ কিন্তু, প্রাথমিকভাবে অধ্যক্ষ তাঁকে বলার সুযোগ দিতে চাননি ৷ অধ্যক্ষ ক্ষোভপ্রকাশ করে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "আপনার অসুবিধা কী ? বারবার কেন এমন করছেন ?" তবে, পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে উদয়ন গুহকে বলার অনুমতি দেন অধ্যক্ষ ৷

আর সুযোগ পেয়েই শুভেন্দু অধিকারীর 'বাবা' সংক্রান্ত মন্তব্যের পালটা জবাব দেন উদয়ন ৷ প্রয়াত পিতা তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ’র প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আমার বাবা 1962 সাল থেকে সাতবারের বিধায়ক ছিলেন ৷ বাম জমানার মন্ত্রী ছিলেন ৷ বাবার রাজনৈতিক অবস্থানের সমালোচনা আমি আগেও করেছি ৷ কিন্তু, আমি বাবার গর্বিত সন্তান ৷"

অভিযোগ, এরপর শুভেন্দুকে ব্যক্তিগত স্তরে পালটা আক্রমণ করেন উদয়ন ৷ তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, "আমি আমার বাবার গর্বিত সন্তান ৷ কিন্তু, বিরোধী দলনেতা নিজেকে কখনও 'মোদির সন্তান', আবার কখনও 'প্রধানমন্ত্রীর সন্তান' বলে দাবি করেন ৷"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর এই মন্তব্যে নতুন করে উত্তাপ ছড়ায় ট্রেজারি ও বিরোধী বেঞ্চে ৷ শুভেন্দু অধিকারী ফের দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন উদয়নকে ৷ দিনহাটায় গত নির্বাচনে উদয়নকে হারানোর প্রসঙ্গ টেনে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, আগামী দিনেও তিনি উদয়ন গুহ’কে পরাজিত করবেন ৷

বাজেট অধিবেশনের আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে দেকে দুই হেভিওয়েট নেতার এই বাগযুদ্ধ থামাতে উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার এবং সভার মর্যাদা বজায় রাখার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷

SUVENDU UDAYAN ARGUMENT
SUVENDU ADHIKARI
রাজ্য বাজেট অধিবেশন
শুভেন্দু অধিকারী
BUDGET SESSION IN ASSEMBLY

