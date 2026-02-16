'মীনাদেবীকে সিরিটি শ্মশানে পাঠিয়ে দিন', তৃণমূল কাউন্সিলরের মন্তব্যে উত্তপ্ত কেএমসি

'মীনাদেবীকে সিরিটি শ্মশানে পাঠিয়ে দিন', তৃণমূল কাউন্সিলরের মন্তব্যে উত্তপ্ত কেএমসি
মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ ৷ বিজেপি কাউন্সিলরদের প্রতিবাদে সরগরম কলকাতা পুরনিগম ৷
Published : February 16, 2026 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: সোমবার কলকাতা পুরনিগমের বাজেট ভাষণের প্রথমদিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল অধিবেশন কক্ষ ৷ প্রবীণ বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে বেফাঁস মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মার বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, মীনাদেবী পুরোহিতকে সিরিটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন বিরোধী কাউন্সিলররা ৷ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে ওঠে কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষ ৷
এ দিন বাজেট অধিবেশনে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং বক্তব্য রাখছিলেন ৷ সেখানে তিনি সিরিটি শ্মশানের আধুনিকীকরণ নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন ৷ সেই প্রসঙ্গ টেনে মহেশ শর্মা টিপ্পনী কেটে বলেন, "মীনাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হবে ওই শ্মশানে ৷" তাঁর এই মন্তব্যে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় অধিবেশনে ৷ বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ এবং বিজয় ওঝা উত্তেজিত হয়ে পড়েন ৷ তাঁরা তৃণমূল কাউন্সিলরকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেন ৷ পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে, হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷
সেই সময় উল্টোদিক থেকে দেবাশিস কুমার-সহ একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর আসন ছেড়ে উঠে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন চেয়ারপার্সন মালা রায় ৷ তিনি সতর্ক করে বলেন, "এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন ৷" তবে, পুরো ঘটনায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন, খোদ মীনাদেবী পুরোহিত ৷ তিনি চুপ করে বসে পুরো ঘটনা দেখছিলেন বলে অভিযোগ করেন ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরকে ফিরহাদ কিছুই বলেননি বলে জানান তিনি৷
মীনাদেবী পুরোহিত নিজে অভিযোগ করেছেন, "আমি যতদিন কাউন্সিলর আছি, ততদিনে এমন ধরনের কথা শুনতে হয়নি ৷ এই প্রথম তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা এমন মন্তব্য করেছেন ৷ একজন মহিলার অপমান করেছেন ৷ উনি একবার জিতেছেন ৷ আর আমি ছ'বারের জেতা কাউন্সিলর ৷ প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ৷ উনি খেয়াল রাখবেন না-কোন পদে ছিলাম ? গোটা ঘটনা মেয়র সাহেব বসে দেখলেন ৷ কিন্তু, কিছুই বললেন না ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উচিত ছিল ওই কাউন্সিলরকে ক্ষমা চাইতে বলা ৷ সজল ঘোষ এবং বিজয় ওঝা বললেন সেটা ৷ তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের সবসময় অপমান করে ৷ আমি জীবিত আছি ৷ আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে কেন বলছে ? আমার মৃত্যু হলে, কথায় নিয়ে যাওয়া হবে সেটা ঠিক কি মহেশ শর্মা করবেন !"
তবে, একজন প্রবীণ কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্য করে এমন মন্তব্য ভালোভাবে নিচ্ছেন না বিরোধীরা ৷ ঘটনার বিরোধিতা করেন বাম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব ৷ তিনি অতীতে তৃণমূল কাউন্সিলর অন্যান্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তাঁকে কু-মন্তব্য করার পর আটকানো হয়নি ৷ উনি এমন মন্তব্য করেছেন যেটা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আঘাত করেছে ৷ ক্ষমা চাওয়ানো উচিত ৷ না-হলে এদের বাড়বাড়ন্ত হবে ৷ তার প্রমাণ অতীতে অন্যান্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড ৷ এখানেও ক্ষমা চাওয়ানো উচিত ছিল ৷"
তবে, অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা অবশ্য নিজের মন্তব্যের জন্য কোনভাবেই অনুতপ্ত নন ৷ তাঁর দাবি, মিডিয়াতে আসতে এরা কথার উল্টো ইস্যু করে ৷ আমি বলেছিলাম, মানুষের মৃত্যু হলে বেনারস ঘাটে যায় ৷ এখানে সিরিটি দেখে আসুন ৷ ওঁকে আমি মরে যেতে বলিনি ৷"