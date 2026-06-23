মিথ্যে প্রচার, দল থেকে সাসপেন্ড হননি অভিষেক ! কী বললেন ঋতব্রত
তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার কোনও সিদ্ধান্ত তো দূর, তাঁকে নিয়ে দলের বিশেষ অধিবেশনে কোনও আলোচনাই হয়নি ।
Published : June 23, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে গত কয়েক দিন ধরেই টানাপোড়েন আর কানাকানির অন্ত নেই । দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে কি সরিয়ে দেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ? নাকি তাঁকে দল থেকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে ? এই জোড়া প্রশ্নকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে যখন জল্পনার পারদ ক্রমশ চড়ছে, ঠিক তখনই বিদ্রোহী শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন ৷
তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার কোনও সিদ্ধান্ত তো দূর, তাঁকে নিয়ে দলের বিশেষ অধিবেশনে কোনও আলোচনাই হয়নি । তবে, নতুন কর্মসমিতি গঠিত হওয়ায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ যে অভিষেকের হাতছাড়া হল, সেই সমীকরণ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলের কাছে ।
ঘটনার সূত্রপাত গতকালের একটি আকস্মিক জল্পনাকে কেন্দ্র করে । আচমকাই রাজনৈতিক মহলে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, নভোটেলের বৈঠকে তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । এই খবরের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, শাসকদলের অন্দরেও ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয় । তবে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সেই বিভ্রান্তির মেঘ পুরোপুরি কাটাতে উদ্যোগী হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
গোটা বিষয়টি সম্পূর্ণ রটনা বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "মাত্র 31 মিনিট 20 সেকেন্ডেই তৃণমূলের এই স্পেশাল সেশন বা বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়ে যায় । এই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের প্রথম এবং শেষ উদ্দেশ্যই ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি তথা জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করা । সে ক্ষেত্রে অধিবেশনে অভিষেককে নিয়ে কোনও আলোচনার বিষয়ই ছিল না ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে এক অদ্ভুত ও নজিরবিহীন সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, যা মেটানো আশু প্রয়োজন ছিল । দলের নিজস্ব সংবিধানের 20 নম্বর ধারা অনুযায়ী, প্রতি তিন বছর অন্তর ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি বা জাতীয় কর্মসমিতি পুনর্গঠন করা বাধ্যতামূলক । জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া দলের তথ্য অনুযায়ী, শেষবার 2022 সালের 12 ফেব্রুয়ারি তৃণমূলের এই জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করা হয়েছিল । সেই গাণিতিক হিসেব ধরলে, দলের অভ্যন্তরীণ সংবিধান অনুযায়ী ওই পুরনো কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যেই গত 11 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে । এই গুরুতর আইনি এবং সাংবিধানিক জটিলতা কাটাতেই জরুরি ভিত্তিতে দলের নতুন জাতীয় কর্মসমিতি তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শীর্ষ নেতৃত্বের । মূলত সেই সাংবিধানিক তাগিদেই এই বিশেষ এবং সংক্ষিপ্ত অধিবেশন ডাকা হয় বলে দলীয় সূত্রে খবর ।
এই তাৎপর্যপূর্ণ অধিবেশনে দলের নতুন কর্মসমিতির জন্য প্রাথমিকভাবে 10 জন বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ নেতার নাম প্রস্তাব করা হয় । এই নামের তালিকায় ছিলেন অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, বিপ্লব মিত্র, আখরুজ্জামান, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপন সাহা, রথীন ঘোষ এবং খোদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্দিষ্ট আলোচনার পর দলের নতুন চেয়ারম্যান পদে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত করা হয় হাওড়ার প্রবীণ নেতা অরূপ রায়কে । অন্যদিকে, দলের সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয় তিনজনকে । তাঁরা হলেন - ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা এবং জাভেদ খান ।
দলের এই নয়া সমীকরণের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার । নতুন কমিটি গঠন এবং নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার ফলেই এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন নেই । সেই পদাধিকার এখন নতুন নেতৃত্বের হাতে । তবে তাঁকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ বা অন্য কোনও পদ থেকে আলাদা করে সাসপেন্ড বা বহিষ্কার করার যে খবর রটেছিল, তা সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করছে দলের বর্তমান নেতৃত্ব ।
এদিন এই জল্পনার বিষয়ে ঋতব্রত শিবিরের অপর দুই নেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হলে তাঁরা এই সাসপেনশনের যাবতীয় তত্ত্বকে কার্যত খারিজ করে দেন । অত্যন্ত বিরক্তির সুরেই ওই নেতারা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা কী বলছেন বা কোথা থেকে এই খবর পাচ্ছেন আমরা সত্যিই জানি না । গতকাল থেকে এসব মিথ্যে প্রচার হয়ে চলেছে । কিন্তু আমাদের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি ।"
ফলে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে যে সাসপেনশনের জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত স্তিমিত হলেও দলের অন্দরে ক্ষমতার এই ব্যাপক পালাবদল রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল । মাত্র 31 মিনিটের একটি বৈঠক যে শাসকদলের অন্দরের রসায়ন এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । বিরোধীদের একাংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই সাসপেনশনের ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল কি না, তা নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে । তবে আগামীর বঙ্গ রাজনীতিতে এই রদবদল ঠিক কী প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।