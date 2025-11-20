'বিজেপিকে তেল দিয়ে নেতাজি হওয়া যায় না', কল্যাণের পর এবার মদনের নিশানায় রাজ্যপাল
‘বোস’ পদবি ব্যবহার করলেই কেউ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হয়ে যায় না। রাজ্যপালের সাম্প্রতিক এফআইআর-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বলেন মদন মিত্র৷
Published : November 20, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার সরাসরি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আক্রমণের নিশানায় আনলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র। বৃহস্পতিবার তাঁর মন্তব্যে নতুন করে সুর চড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। রাজ্যপালের সাম্প্রতিক এফআইআর-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপকে কটাক্ষ করে মদন মিত্র বলেন, “এক তরফা বিজেপিকে তেল দিয়ে উনি কোনও দিনই নেতাজি হতে পারবেন না। ‘বোস’ পদবি ব্যবহার করলেই কেউ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হয়ে যায় না।”
রাজ্যপাল যে সাংবিধানিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধ কাজ করছেন, এমন অভিযোগও করেন তিনি। মদন মিত্রের বক্তব্য, “রাজ্যপাল থানায় গিয়ে মামলা করছেন— এটা অনৈতিক। তিনি যেভাবে আরএসএসকে খুশি করার চেষ্টা করছেন, সেটা একজন আরএসএস ক্যাডারও করতে পারে না। তার থেকেও বেশি করে দেখানোর চেষ্টা করছেন তিনি।”
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঘিরে রাজভবনে তল্লাশি এবং পরে রাজ্যপালের এফআইআর দায়ের— এই ঘটনা প্রবাহকেও মদন মিত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, “ইলেকশন সামনে। এসব করে কোনও লাভ হবে না। ভোট মমতাই জিতবে। যত আক্রমণ হবে, তত তৃণমূলের ভোট বাড়বে।” রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে তিনি শেষে বলেন, “সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। গড ব্লেস ইউ।”
অন্যদিকে, তৃণমূলের এই আক্রমণের তীব্রতা নিয়ে বিজেপির প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, “রাজ্যপালের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে— এতেই তৃণমূলের কিছু সিনিয়র নেতা আতঙ্কিত। নবীন প্রজন্ম যাদের একঘরে করেছে, তারা নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখতেই এই ধরনের মন্তব্য করছেন।”
মদন মিত্রের মন্তব্যে আরও একবার স্পষ্ট, রাজ্যপাল বনাম তৃণমূল সংঘাতে ফের তাপমাত্রা বাড়ছে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে। এখন দেখার রাজভবন থেকে এই প্রবীণ নেতা মদন মিত্র সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 151, 152, 196 (1)-এ এবং বি, 353 (2) ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজ্যাপালের ওএসডি। একইসঙ্গে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় 197 নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বুধবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পুলিশে পালটা অভিযোগ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ গত শনিবার থেকে বাড়তে থাকা শাসকদল-রাজ্যপালের সংঘাতে এবার যুক্ত হল তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্রর নাম৷
