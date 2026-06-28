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'সৌরভ দেশদ্রোহী, ওকে দেশছাড়া করা হোক', রুদ্রনীলের উপস্থিতিতেই উঠল দাবি

এদিন বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবে। গত 15-বছরে তাঁদের সঙ্গে ঘটা নানা অভিযোগ তাঁরা তুলে ধরেন। সেখানেই রুদ্রনীল ঘোষের উপস্থিতিতে এই দাবি ওঠে ৷

Rudranil Ghosh
অভিনেতা তথা বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 10:46 AM IST

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কলকাতা, 28 জুন: বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলেন বাংলার শিল্পীরা। অভিনেতা তথা বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। তাঁর মাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছে যাবে শিল্পীদের নানা অভিযোগ, যন্ত্রণা, বঞ্চনার খসড়া।

এদিন বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল দুর্নীতি হয়েছে তার বিভিন্ন উদাহরণ উঠে আসে শিল্পীদের কথার মাধ্যমে। ব্রাত্য বসু থেকে শুরু করে ইন্দ্রনীল সেন, নাট্যকার অভি চক্রবর্তী, অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাস- উঠে আসে সকলেরই দুর্নীতির কথা। তবে, এদিনের আলোচনায় বিশেষভাবে জায়গা করে নেয় চলচ্চিত্র পরিচালক-নাট্যকার সৌরভ পালোধির প্রসঙ্গ।

তবে, এদিনের আলোচনায় বিশেষভাবে জায়গা করে নেয় চলচ্চিত্র পরিচালক-নাট্যকার সৌরভ পালোধির প্রসঙ্গ। দর্শকাসন থেকে জনৈক ব্যক্তি এদিন হুঙ্কার তোলেন সৌরভ পালোধির বিরুদ্ধে। অভিনেতা-নাট্যশিল্পী কৌশিক করকে উদ্দেশ্য করে সৌরভ পালোধির বলা 'চল ফোট' শব্দ দুটির তীব্র বিরোধিতা করেন সেই ব্যক্তি। বলেন, "সৌরভ দেশদ্রোহী। ওকে দেশছাড়া করা হোক।"

ঘটনার সূত্রপাত পাঁচ বছর আগে। বিজেপি করার অপরাধে কৌশিক করকে নাটক থেকে বাদ দিয়েছিলেন সৌরভ পালোধি। তারপর আজ যখন বিজেপি বাংলার মসনদে, তখন বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং শমিক ভট্টাচার্যকে নিজের আসন্ন ছবি 'অনেকদিন পরে' দেখার আমন্ত্রণ জানাতে যেতে দেখা গিয়েছে সৌরভ পালোধিকে। এর জন্য সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষেরও শিকারও হয়েছেন তিনি। এদিন প্রেস ক্লাবে সেই প্রসঙ্গ তুলে সৌরভ পালোধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন ওই ব্যক্তি।

এই প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক পশ্চিমবাংলাতে রয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসিকতা ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ নয়। উদারতা ও ভদ্রতাকে কেউ যদি দুর্বলতা মনে করেন তা হলে তাঁরা চরম ভুল করছেন। সৌরভ পালোধি সম্ভবত 2021-22 -এর সময়ে নিজেদের নাটকের দলকে তাঁরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধুমাত্র সিপিএমের রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, থিয়েটার হিসেবে তাকে যত্নও করেননি, লালিতও করেননি, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেখানে একজন অভিনেতা, শিল্পী, পরিচালক কৌশিক করকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরে লিখেছিলেন, 'চল ফোট'। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যা সামাজিক অবস্থা, যে হারে ডিম বিক্রি হচ্ছে, জানি না কেন, সেই হারে কিন্তু উত্তর দেওয়ার কোটি কোটি লোক আজ শক্তিশালী। তারা কি উত্তর দিতে গিয়েছে? আমরা আজ যেভাবে যাই বলি না কেন, ভবিষ্যৎটা ভেবে বললে ভালো হয়। কবির সুমনের গানের লাইন ধরেই বলি, কখন কী ঘটে যায় বলা যায় না।"

এদিন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানু্ষ উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবে। তাঁর তুলে ধরেন হরেক রকমের অভিযোগ, যা গত পনেরো বছর ধরে ঘটে চলেছে তাঁদের সঙ্গে। কেউ গানের প্রোগ্রাম পাননি, কেউ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ হওয়ায় নাটকের জন্য হল পাননি, কেউ বা ব্যান হয়েছেন। কেউ আবার তুলেছেন জনৈক নাট্যকারের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ।

ইন্দ্রনীল সেন থেকে শুরু করে ব্রাত্য বসু, অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাসের বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুললে বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "বড় বড় গাছ পড়ে গেছে। পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। ইন্দ্রনীল সেন, ব্রাত্য বসু নিঃসন্দেহে গুণী মানুষ ছিলেন। এবার তাঁরা বিপথে পরিচালিত হয়ে অন্ধকারের পথে হেঁটেছেন এটা তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি। তাঁরা অপরাধ করলে জেলে থাকবেন নাকি বেলে থাকবেন তা আমাদের দেশের আইন ঠিক করবে। অন্যদিকে অরূপ বিশ্বাস আর স্বরূপ বিশ্বাসের মতো লোক যাদের পরিবারের শিল্পের 'শ'-তেও পা দেননি তাঁরা সবাই মিলে শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তফাৎটা বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে অরূপ বিশ্বাসদের অপরাধ কম। কেননা না জেনে অপরাধ করেছেন। তাঁরা অক্ষম অসচেতন শিল্প মাধ্যমের ব্যাপারে। কিন্তু, ইন্দ্রনীল সেন এবং ব্রাত্য বসুর মতো লোকেরা যাঁরা জেনে অপরাধ করেছেন তাঁদের ক্ষমা করা কঠিন।"

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