মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে দিলীপ! 'আমি সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়িই করি', লাখের বেশি ভোটে জেতার দাবি
বাংলায় পরিবর্তনে, ভারতের পরিবর্তন সম্পন্ন ! শুধু খড়গপুর সদর নয়, গোটা রাজ্যে গেরুয়া ঝড় চান দিলীপ ঘোষ ৷ লিখছেন মনোজিৎ দাস এবং সুরজিৎ দত্ত ৷
Published : April 21, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:38 PM IST
খড়গপুর, 21 এপ্রিল: বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রচার শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে ৷ আর শেষ বেলায় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ তথা খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ৷ সোমবার ভিয়েনার গার্ডেনে যখন ইটিভি ভারতের সকট পৌঁছায়, তখন খোশ মেজাজেই পাওয়া গেল দিলীপ ঘোষকে ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় কী বললেন দিলীপ, জানা যাক ৷
ইটিভি ভারত: আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা, শেষ বেলার প্রচারও প্রায় শেষ ৷ এই অবস্থায় আপনার মুড কী বলছে ?
দিলীপ ঘোষ: মানুষ পরিবর্তন চাইছে ৷ প্রথম দিকে মানুষ একটু ভয়ে ভয়ে থাকলেও, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে ৷ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্যদের প্রচার এবং কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এসেছে যে, বিজেপি এবার পালটাতে পারবে ৷ গতবারের মতো উন্মাদনা বা হইহট্টগোল নেই, এবার সবকিছু খুব শান্তিতে এবং পরিকল্পনাবদ্ধভাবে হচ্ছে ৷ 23 তারিখের ভোটে সেটা বোঝাও যাবে ৷
ইটিভি ভারত: খড়গপুরে এসে দেখলাম আপনি একেবারে আড্ডার মুডে রয়েছেন ৷ ভোট শুরুর আগেই কি এগিয়ে রয়েছেন ?
দিলীপ ঘোষ: আমি চা খেতে খেতে আড্ডার মুডেই সংগঠন করেছি, নির্বাচনও সেভাবেই লড়ি ৷ খড়গপুর আমাদের জেতা এলাকা ৷ এখানকার সাধারণ মানুষ বিজেপিকে নিজেদের পার্টি মনে করেন এবং ভোট দিয়ে জেতান ৷ এবারও আমরা জিতব এবং আমাদের টার্গেট এক লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করা ৷ সেই লক্ষ্যেই আমরা পরিশ্রম করছি ৷
ইটিভি ভারত: গত পাঁচ বছরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং যুবসমাজকে হতাশ করার অভিযোগ রয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে আপনারা জনমত তৈরি করছেন, এবারের ভোটে এর কেমন প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় ?
দিলীপ ঘোষ: অভিযোগগুলো একেবারেই বাস্তব এবং সাধারণ মানুষ ফেস করছে ৷ বাংলার আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য—সবকিছু শেষ হয়ে গেছে ৷ মানুষ এর থেকে মুক্তি চাইছে এবং তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপিকে বিকল্প হিসেবে চাইছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজেও এসে স্লোগান দিয়েছেন, 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার' ৷
ইটিভি ভারত: এই নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী এবং আপনি রয়েছেন। বিজেপি সরকার গড়লে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ কে হবেন?
দিলীপ ঘোষ: দলে এমন অনেক মুখ রয়েছে ৷ সময় হলে দলই ঠিক করে দেবে কাকে করা হবে ৷
ইটিভি ভারত: আপনি কি দৌড়ে থাকবেন ?
দিলীপ ঘোষ: আমি তো কোনওদিন দৌড়ে থাকিনি ৷ কিন্তু, সবসময় দৌড়াদৌড়িই করি, এখনও করছি সংগঠনের জন্য ৷
ইটিভি ভারত: অনেকেই মনে করেন আপনাকে মাঝে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল ৷ আবার আপনাকে স্বমহিমায় দেখা যাচ্ছে ৷ এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন ?
দিলীপ ঘোষ: এটা বাইরের মানুষের ধারণা ৷ আমি দশ-বারো বছর ধরে দলের নির্দেশ অনুযায়ী একই ফর্মে কাজ করে আসছি ৷ দল যখন যে কাজ যোগ্য মনে করে আমাকে দেয়, আমি সেটাই করি ৷
ইটিভি ভারত: প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে উঠে আপনার হাত ধরেছিলেন ৷ কোনও বিশেষ বার্তা দিলেন কী ?
দিলীপ ঘোষ: উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমি রাজনীতিতে এসেছি এবং তখন থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার ওঠাবসা ৷ বাংলার বিষয়ে কথা হয় ৷ উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন, এমনকি আমার গলব্লাডার অপারেশনের পর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছিলেন এবং আমি বিয়ে করেছি জানতেন ৷ নেমেই আমাকে বললেন, 'বিয়ে করলে, কই মিষ্টি খাওয়ালে না !' সেই রসিকতাও করেছিলেন ৷
ইটিভি ভারত: রাজ্য সভাপতি হিসেবে আপনি সবচেয়ে বেশি সফল ছিলেন ৷ এবার কী সেই সাফল্যকে ছাপিয়ে যাবে বিজেপি ?
দিলীপ ঘোষ: আমি তো চাই দল আরও এগিয়ে যাক ৷ দলের লক্ষ লক্ষ কর্মী আমার পিছনে আছেন বলেই আমাকে বড় মনে হয় ৷ মোদিজি একবার বলেছিলেন, তাঁকে বড় দেখায় কারণ তিনি অটলজি বা আদবাণীজি-র মতো নেতাদের কাঁধে বসে আছেন ৷ আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই ৷
ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচনের আগে এসআইআরে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ খড়গপুরেও এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এ বিষয়ে কী বলবেন ?
দিলীপ ঘোষ: বহু জেনুইন ভোটারের নাম কাটা গেছে ৷ বিএলও-রা সাদা ফর্ম জমা দিয়েছেন ৷ কোনও ডকুমেন্টস জমা দেয়নি ৷ ষড়যন্ত্র করেছে ৷ নির্বাচন কমিশন আস্তে আস্তে এর সমাধান করে নিয়ে আসছে ৷ কিছু ভোটার হয়তো ভোট দিতে পারবেন না ৷ তবে, পরেরবার ঠিক পারবেন ৷
ইটিভি ভারত: আপনি সাংসদ হওয়ার পর আবার নিজের পুরনো কেন্দ্র খড়গপুর সদরে ফিরে এসেছেন ৷ এখানকার ভোটারদের জন্য আপনার কী বার্তা থাকবে ?
দিলীপ ঘোষ: আমি 10 বছর ধরে এখানে আছি ৷ 2016-তে বিধায়ক হয়েছিলাম, পরে সাংসদ হয়েছি ৷ খড়গপুরের মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক ৷ আশা রাখছি এবারও খড়গপুরে বিপুল ভোট হবে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এই মুহূর্তে কে ?
দিলীপ ঘোষ: এখানে কেন্দ্রে নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে লড়াই হচ্ছে টিএমসি-র অপশাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য ৷