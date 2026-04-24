ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের গুন্ডারা লুকোবার জায়গা পাবে না ! বারুইপুরে মোদির 'গ্যারান্টি' হুঁশিয়ারি

ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের গুন্ডারা লুকোবার জায়গা পাবে না ! বারুইপুরে মোদির 'গ্যারান্টি' হুঁশিয়ারি
Published : April 24, 2026 at 4:51 PM IST
বারুইপুর, 24 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বাংলার মাটিতে ফের প্রচারের ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পানিহাটির জনসভা সেরে সরাসরি বারুইপুরের টংতলা মাঠে পৌঁছে বিজেপির যাদবপুর ও জয়নগর সাংগঠনিক জেলার 14 প্রার্থীর সমর্থনে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন তিনি । আর সেই সভামঞ্চ থেকেই শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী ।
ভাষণের শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক সুর । হুঁশিয়ারির ঢঙে মোদি বলেন, "4 মে ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের গুন্ডারা লুকোবার জায়গা পাবে না ।" এই মন্তব্যকেই তিনি আখ্যা দেন ‘মোদী কি গ্যারান্টি’ হিসেবে । তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে গত 15 বছরের সমস্ত দুর্নীতির হিসাব নেওয়া হবে, এক এক করে খুলবে সব ফাইল, শাস্তি পাবে দোষীরা ।
নারী নিরাপত্তা ইস্যুতেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী । আরজি কর-কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "বাংলার মাটি নারীশক্তিকে সম্মান করেছে সবসময় । কিন্তু আজ মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ।” তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার নারী-বিরোধী মনোভাব নিয়েই চলছে । একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, আসন্ন ভোটেই বাংলার নারীরাই পরিবর্তনের ইতিহাস লিখবেন ।
দুর্নীতির প্রশ্নেও সরাসরি আক্রমণ শানান মোদি । তাঁর কথায়, "গত 15 বছরে বাংলাকে 'মহাজঙ্গলরাজ"-এ পরিণত করেছে তৃণমূল । আইনশৃঙ্খলা নেই, দুর্নীতি আর সন্ত্রাসই শেষ কথা ।" প্রশাসনকে 'দলদাস' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি ।
সভা থেকে ভোটারদের উদ্দেশে মোদির বার্তা স্পষ্ট, "একটি ভোট শুধু সরকার বদলাবে না, বাংলার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে ।" তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে সুশাসন, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে । প্রথম দফার ভোট নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর দাবি, "92.35 শতাংশ রেকর্ড ভোটদানে স্পষ্ট, মানুষ পরিবর্তন চাইছে ।"
এদিনের সভা ঘিরে সকাল থেকেই বারুইপুরে ছিল উৎসবের আবহ । বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা টংতলা মাঠে ভিড় জমান । গেরুয়া পতাকা, স্লোগানে মুখর এলাকা, সব মিলিয়ে নির্বাচনী উত্তাপ স্পষ্ট ছিল । মঞ্চে উঠে সেই ভিড়ের প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ 24 পরগনার যাদবপুর ও জয়নগর অঞ্চলে বিজেপির সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এই সভা তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ করে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই প্রচারসভা নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল বলেই মনে করা হচ্ছে । এখন নজর ব্যালট বাক্সে, এই প্রচারের ঝড় শেষ পর্যন্ত ভোটে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার ।