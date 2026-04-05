SIR-এর ধাক্কায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কি খুব খারাপ পরিস্থিতি ? প্রশ্ন মালদায়

SIR-এর ধাক্কায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কি খুব খারাপ পরিস্থিতি ? প্রশ্ন মালদায়
মানিকচকে মমতা বলেন, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাঁরা যেন হাত তোলেন ৷ হাজারেরও বেশি হাত উপরে ওঠে ৷ এর মধ্যে মহিলাই বেশি৷
Published : April 5, 2026 at 4:29 PM IST
মালদা, 5 এপ্রিল: এসআইআর-এর ধাক্কায় শাসকদলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক কি খুব খারাপ জায়গায় ? শনিবার মালদার তিনটি নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী এনিয়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক মহল নিশ্চিত, বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত তিনি ৷ সেই কারণেই নির্বাচনের মুখে দলীয় নেতা-কর্মীদের মিটিং-মিছিল ছেড়ে সবার নাম যাতে দ্রুত ভোটার তালিকায় ওঠে, তা নিয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "মিটিং-মিছিল পরে হবে ৷ আগে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাঁদের সবাইকে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আবেদন জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে ৷"
গতকাল মালদায় তিনটি নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ মানিকচকের এনায়েতপুর, রতুয়ার সামসী এবং গাজোলে ৷ তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রেই সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা যথেষ্ট ৷ বিশেষ করে মালতিপুরে ৷ বক্তব্য রাখতে রাখতে মানিকচকের সভায় তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাঁরা যেন হাত তোলেন ৷ মূহূর্তে হাজারেরও বেশি হাত উপরে উঠে যায় ৷ এর মধ্যে মহিলা হাতের সংখ্যা বেশি ৷ তাতেই যেন প্রমাদ গোনেন মমতা ৷ খানিকটা থমকে যান তিনি ৷ বলে ওঠেন, তাহলে ভোটটা দেবে কে ? এরপরেই মঞ্চে থাকা দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেন, আগে প্রত্যেক ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে ৷ তারপর প্রচার ৷ একই নির্দেশ দেন দলের কর্মীদেরও ৷
এনায়েতপুর থেকে শুরু, সামসী ও গাজোলের সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে একই প্রশ্ন রাখেন তৃণমূল নেত্রী ৷ ওই দুই সভাতেও দলের নেতা-কর্মীদের একই নির্দেশ দেন তিনি ৷ কিন্তু ভোটের মুখে মিটিং-মিছিল বন্ধ রেখে ভোটারদের জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের কেন এমন নির্দেশ ? রাজনৈতিক মহল বলছে, এসআইআর-এর খসড়া তালিকাতেই বহু মৃত ও অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে ৷ পরবর্তীতে জেলার এক লাখেরও বেশি ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকাভুক্ত হয়েছে ৷ গোটা রাজ্যে যার সংখ্যা প্রায় 63 লাখ ৷
তৃণমূল নেত্রী প্রতিটি সভায় দাবি করছেন, তাঁর উদ্যোগে প্রায় 22 লাখ বিচারাধীন ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় এসেছে ৷ আরও লাখ দশেক নাম তালিকায় চলে আসবে বলে অনুমান করছেন তিনি ৷ কিন্তু তারপরেও থেকে যাবে প্রায় 31 লাখ ভোটার ৷ এঁদের শেষ ভরসা অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল ৷ কিন্তু গ্রামীণ ও অল্পশিক্ষিত মানুষজনের অনেকেই জানেন না, কীভাবে সেই আবেদন করা যাবে ৷ সেই কারণেই দলীয় নেতা-কর্মীদের নেত্রীর এমন নির্দেশ ৷
এনায়েতপুরের সভা থেকে প্রচারের অভিমুখ খানিক ঘুরিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তাঁর মতো ক্রাউড পুলারের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, এই মুহূর্তে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া তাঁকে আরও জনতার কাছাকাছি নিয়ে যাবে ৷ এবারের ভোটের হাওয়া একটু হলেও যে এলোমেলো, তা তাঁর বক্তব্যে আগেই ধরা পড়েছিল ৷ তখন তিনি প্রতিটি সভাতেই বলছিলেন, 294টি আসনে তিনিই প্রার্থী ৷ মানুষ যেন তাঁকে ভোট দেন ৷ কিন্তু গতকালের পর থেকে ভোটার তালিকায় বাদ পড়া মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিতে শুরু করেছেন তিনি ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সভায় রবিবারও যে তিনি প্রচারের এই তাস খেলবেন, তা নিয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল ৷
তৃণমূলের গাজোল ব্লক সভাপতি দীনেশ টুডু রবিবার জানিয়েছেন, "আজ থেকেই আমাদের নেতা-কর্মীরা কাজে নেমে পড়েছেন ৷ যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে, তাঁদের অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আবেদন করার ক্ষেত্রে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷ তবে আজ পর্যন্ত জেলায় ট্রাইবুনাল বসেনি ৷ শোনা যাচ্ছে, সোম অথবা মঙ্গলবার থেকে বসবে ৷ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া এই ব্লকের প্রত্যেকে যেন ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ শুরু করেছেন ৷"