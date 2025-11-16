মুকুলের পদ খোয়ানোর পর কি চাপ বাড়ল বিজেপির আরও 3 'দলবদলু' বিধায়কের

মুকুলের পদ খোয়ানোর পর কি চাপ বাড়ল বিজেপির আরও 3 'দলবদলু' বিধায়কের
শুভেন্দুও একাধিকবার দলত্যাগ বিরোধী আইন ভেঙেছেন বলে অভিযোগ এনে বিধানসভার স্পিকারের কাছে শিগগিরই তৃণমূল অভিযোগ জানাতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : November 16, 2025 at 11:40 AM IST
কলকাতা. 16 নভেম্বর: আদালতের হস্তক্ষেপে দলত্যাগ বিরোধী আইনে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বিধায়ক পদ হারিয়েছেন কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি মুকুল রায় । সেই ধারা মেনে এবার কি পদ খোয়াতে হবে বিজেপির আরও তিন 'দলবদলু' বিধায়ককে ? এই নিয়েই জোর চর্চা চলছে বঙ্গ রাজনীতিতে ৷ মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে মামলার অন্যতম কাণ্ডারী শুভেন্দু অধিকারীকেও এবার দলত্যাগ বিরোধী আইন ভাঙার অভিযোগে কাঠগড়ায় তোলা হবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ৷
বিজেপির টিকিটে জিতে বিধানসভায় পৌঁছনোর পর কিছুদিনের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন মুকুল রায় । এরপরই বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা আদালতে গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই যোগদান সংবিধানের দশম তফসিল লঙ্ঘন করেছে । ফলে বিধায়ক পদ খারিজ হয় মুকুলের ।
এই মামলা ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গণ সরগরম ছিল দীর্ঘদিন । প্রথমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন স্পিকারের কাছে । বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ খারিজ করে দিলে শুভেন্দু হাইকোর্টে যান । আদালত সমস্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে জানায়, মুকুলের দলবদল দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে এবং সেই অনুযায়ী তাঁর বিধায়ক পদ বাতিল করা উচিত ।
রায়ের পরেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তুঙ্গে ওঠে । স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, তিনি আইন অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আদালত ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে । অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব রায়ের পরে দাবি জানাচ্ছে, তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে । তবে এই রায় গেরুয়া শিবিরের মধ্যেই নতুন অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে ।
কারণ একই ধরনের পরিস্থিতিতে রয়েছে বিজেপির আরও তিন বিধায়ক - হরকালী প্রতিহার, তাপসী মণ্ডল এবং সুমন কাঞ্জিলাল । সকলেই দলীয় প্রতীকে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন আগেই । মুকুল রায় মামলার এই নজির তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলছে । রাজনৈতিক মহলের জোর আলোচনা - শুভেন্দু অধিকারী কি এবার তাঁদের বিরুদ্ধেও একই পথে হাঁটবেন ?
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দল এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না । তবে বিধানসভার পরিষদীয় দল পুরোটাই দেখেন শুভেন্দু অধিকারী নিজে । এক্ষেত্রে পরবর্তী সিদ্ধান্ত পুরোপুরি তাঁর হাতেই রয়েছে । তবে তৃণমূলের শীর্ষ মহলের দাবি, বিধানসভার স্পিকারের কাছে শিগগিরই শুভেন্দুর বিরুদ্ধেই পালটা অভিযোগ জানানো হতে পারে । তাঁদের অভিযোগ, শুভেন্দুও দলত্যাগ বিরোধী আইন ভেঙেছেন একাধিকবার ।
এদিকে, এই বিষয় নিয়ে শাসকশিবির অর্থাৎ তৃণমূলের পরিষদীয় দলের এক সদস্য বলেন, "সবটাই অধ্যক্ষের হাতে । বিষয়টিকে যতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে বাস্তবে তা নয় । বিধানসভায় অধ্যক্ষই হলেন কাস্টোডিয়ান । এক্ষেত্রে আদালত অধ্যক্ষের কাজে বাস্তবিক হস্তক্ষেপ করতে পারে কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । আমরা এই বিষয় নিয়ে অধ্যক্ষের দিকেই তাকিয়ে আছি ।"
যদিও অধ্যক্ষ এখনই এই নিয়ে কিছু বলতে নারাজ । তিনি বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন তিনি । আইনজীবীদের পরামর্শ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
সবমিলিয়ে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের রায় ঘিরে বাংলার রাজনৈতিক আঙিনায় নতুন চাপানউতোর শুরু হয়েছে । ভবিষ্যতে আদালতের এই সিদ্ধান্ত বিজেপির তিন 'দলবদলু' বিধায়কের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা । রাজ্যের রাজনীতিতে তাই পরবর্তী কয়েক মাস এই বিষয় নিয়ে আরও উত্তাপ উত্তাপ চড়বে বলেই ধারণা ।