বিজেপি প্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মা, আন্দোলন কি পথ হারালো, কী ভাবছে সিপিআইএম
পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা৷ এর ফলে কি এই নিয়ে আন্দোলন পথ হারালো? সিপিআইএম কী ভাবছে? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত৷
Published : March 27, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: শববাহী শকট ঘিরে বিক্ষুব্ধ জনতা৷ তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করছেন সিপিআইএম-এর যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্য়ায়৷ ঘটনাস্থল কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনের রাস্তা৷
2024 সালের 9 অগস্ট রাতের সেই ছবি এর পর সোশাল মিডিয়া থেকে সংবাদমাধ্যমে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে৷ এই ছবিই কার্যত সিপিআইএম তথা বাম কর্মী-সমর্থকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বারবার৷ আরজি করে ধর্ষণ ও খুন হয়ে যাওয়া চিকিৎসক-পড়ুয়ার জন্য ন্যায়বিচার আদায়ের দাবিতে সিপিআইএম তথা বামেরাই বেশি সরব হয়েছে, তা প্রমাণ করতে সোশাল মিডিয়ায় এই ছবিকে বহুবার ব্যবহার করেছেন কর্মী-সমর্থকরা৷
তবে শুধু এই ছবিই নয়৷ পরবর্তীকালে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ ও ‘রিক্লেইম দ্য নাইট’-সহ একাধিক আন্দোলন-বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বামেদের পুরোভাগে থাকতে দেখা গিয়েছে৷ মীনাক্ষী ছাড়াও কলতান দাশগুপ্ত-সহ একাধিক বাম যুবনেতাকে পথে নামতে দেখা গিয়েছে৷ সেই সব আন্দোলনের আরজি করের নির্যাতিতার মা ও বাবাকে হাঁটতেও দেখা গিয়েছে৷ ফলে আরজি করের নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবি একমাত্র তারা তুলছে এবং তৃণমূল ও বিজেপির বোঝাপড়ার জন্যই সুবিচার মিলছে না, এমন দাবি বহু সিপিআইএম-সহ বামনেতার মুখে গত দেড় বছরে একাধিকবার শোনা গিয়েছে৷
কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের মুখে সিপিআইএম-এর এই ভূমিকাই প্রশ্নের মুখে৷ সেই প্রশ্ন সরাসরি তুলেছেন নির্যাতিতা পড়ুয়ার মা ও বাবা৷ সিপিআইএম-এর সমালোচনা তো তাঁরা করেছেনই, পাশাপাশি নাম লিখিয়েছেন বামেদের বিরোধী শিবিরে৷ নির্যাতিতার মা বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নেমেছেন পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে৷ যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ কলতান দাশগুপ্ত৷
ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় নির্যাতিতার মা ও বাবার সমালোচনা করে বিভিন্ন পোস্ট দেখা যেতে শুরু করেছে৷ এই পরিস্থিতিতে সিপিআইএম তথা বামেদের ভূমিকা কী হবে? তাঁরাও কি নির্যাতিতার পরিবারের সমালোচনা করবে? নাকি অন্যভাবে বিষয়টি মোকাবিলা করবে? এই প্রশ্নই রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে৷
পানিহাটির সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত অবশ্য ব্যক্তি আক্রমণে যাননি৷ তিনি বরং আরজি কর ইস্যুতে প্রশ্ন তুলেছেন এই ঘটনায় মূল দোষীদের নিয়ে, সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে৷ ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের লড়াই যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে। যাঁরা নির্যাতন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে। যাঁরা এই গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে। আমরা জানতে চাই সিবিআই-এর কাছে কাকিমা যে 50টি প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর উত্তর কবে পাওয়া যাবে। আমরা জানতে চাই, সিবিআই কেন তাদের হলফনামা বদলে দিল?
তাঁর বক্তব্যেও ফিরে এসেছে 9 অগস্ট রাতে নির্যাতিতার দেহ নিয়ে যাওয়া শকট মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের তরফে আটকানোর চেষ্টার প্রসঙ্গ৷ কলতান বলেন, ‘‘যেদিন আমরা গাড়ি আটকে ছিলাম, সেদিন জানতাম না কে তৃণমূল, কে সিপিআইএম, কে বিজেপি। আগামিকাল আবারও যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে, আবার আমরা একইভাবে গাড়ি আটকাবো, আমরা জানতে চাইব না, কে কোন রাজনৈতিক দল করেন।’’
বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়। তিনিও ন্যায়-অন্যায় গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে জোরালো আন্দোলনের বার্তা দিয়েছেন। মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘‘এই ঘটনায় দু’টো বিষয় রয়েছে। একটা বিষয় হল, সন্তানহারা পরিবারের কান্না আর্জি-দাবির প্রতি আমাদের সম্মান আছে। এটার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আর যাঁরা ওইদিন গাড়ি আটকেছিল অর্থাৎ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি সাহা-সহ আমাদের ছাত্র-যুব মহিলারা যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ওই পরিবারের কোনও সংযোগ নেই। কারণ, যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন সেখানে। কোনও রাজনৈতিক রং দেখেননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ রেখে তাঁরা ন্যায়বিচারের আন্দোলনে গিয়েছিলেন।’’
এই প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম কামদুনি গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলেছেন৷ দাবি করেছেন, বামেদের নেতৃত্বেই আন্দোলন তৈরি হয়েছিল৷ কিন্তু সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখরা যখন বিজেপির হাত ধরল, তখন আন্দোলন হারিয়ে গেল৷ সেলিম প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘তাই বলে কি আমরা লড়াইয়ে থাকব না?’’ এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘যেখানেই অন্যায় হবে, সেখানেই প্রতিবাদ করতে যাবে বামপন্থীরা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি তুলবে।’’
তিনি আনিস খানের হত্যার ঘটনার পর সেখানে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের পৌঁছে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছেন৷ অনান্য জায়গার এমন কয়েকটি ঘটনায় বামনেতাদের পথে নামার প্রসঙ্গও তোলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক৷ পাশাপাশি তিনি বিজেপিকে নিশানা করেন দাড়িভিটে রাজেশ-তাপস খুনের প্রসঙ্গ তুলে৷ সেলিম বলেন, ‘‘বরং বিজেপিকে প্রশ্ন করা উচিত 2019-এর লোকসভা নির্বাচনে দাড়িভিটে রাজেশ-তাপস খুন হয়েছিলেন। যাঁদের নাম বিজেপি এখন ভুলে গিয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অথচ, ওই খুনকে কেন্দ্র করে গুজরাটে ভোট করিয়েছে বিজেপি। কিন্তু, রাজেশ-তাপসকে কে খুন করেছিল, কারা খুন করিয়েছিল, তা নিয়ে এখনও কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা কিংবা রাজ্যের সংস্থা উত্তর দিল না। দোষীদের চিহ্নিত করল না। গ্রেফতার করল না। একবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন অন্য রাজ্য থেকে এসে আরএসএস-এর লোকজন মেরেছে। তাছাড়া কখনও কোনোদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএস-এর নাম উচ্চারণ করেননি।’’
সেলিম আরও বলেন, ‘‘সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্ত করবে বলেছিলেন। যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএস-এর নাম করলেন, তারপর থেকে আর তদন্ত এগলো না। তদন্ত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। এর সত্যতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারবেন। এটা মনে রাখতে হবে, অপরাধকে ভোটে ব্যবহার করে অপরাধ কমানো যায় না। বরং বাড়ে। বিচারও হয় না। বরং বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।’’