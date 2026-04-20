জিতে এলে বুনিয়াদপুরে আইটি হাব ও স্টেডিয়াম হবে, অকপট বিপ্লব মিত্র
ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ৷ 74 বছর বয়সে ফের বঙ্গভোটের ময়দানে তিনি ৷ তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন সঞ্জয় রায় ৷
Published : April 20, 2026 at 9:54 PM IST
হরিরামপুর, 20 এপ্রিল: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র । গত নির্বাচনেও তিনি একই আসন থেকে জয়ী হয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন । ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি ৷ বিপ্লব মিত্রকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের 'অভিভাবক' বলা হয় ।
দীর্ঘ বছর ধরেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছেন । 74 বছর বয়সি বিপ্লব মিত্র বিএ, এলএলবি পাস করে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত । মাছে-ভাতে বাঙালি তিনি ৷ তাঁর শখ সমাজসেবা করা । লোকসভা নির্বাচন দু'বার এবং বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন । এবারও ভোটে জেতা নিয়ে আশাবাদী বিপ্লব মিত্র ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, ছাব্বিশের ভোটে জিতে এলে বুনিয়াদপুরে আইটি হাব ও স্টেডিয়াম তৈরি করবেন তিনি ।
ইটিভি ভারত: প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন ?
বিপ্লব মিত্র: প্রচারে দারুণ ভাবে সাড়া পাচ্ছি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার দলেরই প্রার্থী তাই সকলেই আমাদেরও ভালোবাসা জানাচ্ছে । আমরা আমাদের বিভিন্ন যে প্রকল্পগুলো আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সরকার সেই প্রকল্পগুলিতে সকলে প্রায় উপকৃত । সেই বিষয়গুলো মানুষ নিজেরাই জানাচ্ছে ।
যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বাড়ির মহিলারা উপকৃত ৷ তারা নিজেরাই বলছে, আমরা দিদির কাছে অনেক কিছু পেয়েছি । তাই ভোটটা তাকেই দেব । মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছি । বিজেপি আমাদের প্রধান বিরোধী দল, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে । উন্নয়ন হয়নি বা কোনও কাজ হয়নি বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে । কিন্তু মানুষ তো চোখের উপর দেখতেই পাচ্ছে কত কাজ হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: আপনার বিধানসভা এলাকায় গত পাঁচ বছরে কী কী কাজ করলেন?
বিপ্লব মিত্র: মোট 1200-এর বেশি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে আমার বিধানসভার ভেতরে । 10 সজ্জার হরিরামপুর ব্লক হাসপাতালকে 60 সজ্জার হাসপাতাল করা হয়েছে । হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণতে আইপিডি ও ওপিডি সুবিধা-সহ সৈয়দপুর ও ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 10 সজ্জার হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে । বংশীহারীর দৌলতপুরে সেখানে 10 সজ্জার হাসপাতালের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । রশিদপুর ও হরিরামপুর হাসপাতালে 35 ধরনের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । হিন্দুদের শ্মশান, মুসলিমদের কবরস্থান এই গত বছরে আমরা আমাদের বিধানসভায় নির্মাণ করেছি । তারপর পাইপলাইনের কাজ প্রায় সম্পন্ন । বংশীহারী এবং হরিরামপুর এবং বুনিয়াদপুরের পাইপলাইন প্রায় বসে গিয়েছে ।
হাসপাতালগুলিকে তিনটে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স কিন্তু একদম লাইফ সাপোর্ট ৷ যেটা জেলাতে একটাই, আর কোথাও নেই । কলেজগুলোকে আমরা উন্নয়ন করেছি পাঁচ বছরে দারুণভাবে । আমাদের বুনিয়াদপুর কলেজ পরিকাঠামোভাবে এখন আমাদের জেলার সেরা কলেজ । আর হরিরামপুরের যে কলেজ সেটাতেও আমরা বিভিন্নরকম অনার্স কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করেছি । উর্দু পড়ানো হয়, সংস্কৃত পড়ানো হয়, সেখানে আরবি পড়ানো হয় । এইসব দিক দিয়ে আমাদের প্রচুর কাজ হয়েছে । বুনিয়াদপুরে ফায়ার স্টেশন এটা তো আগেই হয়েছে । একটা মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে । যেখানটায় মার্কেটের উপরে একটি উৎসব ভবন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: আর কী কী কাজ রয়ে গেল যা সময়ের অভাবে করে হয়ে ওঠেনি?
বিপ্লব মিত্র: সময়ের অভাবে যেটা হয়ে ওঠেনি একটা রিটেল মার্কেট ৷ যার দরকার আছে । হরিরামপুরে আমরা ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করেছি । আমরা এটা তৈরি করব । ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি হরিরামপুরে একটা ইন্ডোর স্টেডিয়াম করব ৷ বুনিয়াদপুরে স্টেডিয়ামের যে কাজ করা শুরু করেছিলাম, মাটির কাজটা হয়ে গিয়েছিল । পরবর্তীকালে কন্ট্রাক্টরের বদমাইশির জন্য ওখানটায় কাজ স্টপ হয়ে যায় এবং টাকাটা ফেরত যায় । সেই টাকাটা আমি আবার ফেরত নিয়ে এসেছি কাজ হবে । এছাড়াও বুনিয়াদপুরে নিকাশি ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেটা মানুষ দাবি করে আসছে ।
তারপরে বংশীহারী ও হরিরামপুর ব্লকের কমিউনিটি হল প্রত্যেকটা আমরা অঞ্চল ধরে ধরে কমিউনিটি হল তৈরি করব । যাতে মানুষের সুবিধে হয় । আমাদেরও যাতে ছোটখাটো ফাংশন বা পাবলিক মিটিং করার জন্য সুবিধা হয় । বংশীহারীতে সিধু কানু ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরি করব এবং বুনিয়াদপুরে একটা বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । জিতে এলে বুনিয়াদপুরে একটা আইটি হাব করব । এখানে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে এই কাজটি করব । আমাদের রাস্তার কাজ যেহেতু শেষ । এই টাকাটা দিয়ে আমরা সমস্ত বংশীহারী ব্লক এবং হরিরামপুর দুটো ব্লকে প্রত্যেকটা অঞ্চল ধরে ধরে আমরা স্ট্রিট লাইট ব্যবস্থা করব ৷ বিশেষ করে আদিবাসী এলাকাগুলো আলোকিত করে দেব ।
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী কী কাজ করেছেন ৷ আরও কী কী কাজ করবেন বলে মনে করছেন?
বিপ্লব মিত্র: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মাথা থেকেই নানা পরিকল্পনা খুঁজে বের করেন । উনি রাজ্যে এর মধ্যে 94টা প্রকল্প মানুষের জন্য শুরু করেছেন । কন্যাশ্রী-রূপশ্রী থেকে আরম্ভ করে সবুজ সাথী-যুব সাথী ৷ এরপর পাড়ায় সমাধান মাধ্যমে এলাকার সমস্যা খুঁজে সেটার ব্যবস্থা তো আগের থেকেই করে দিয়েছেন উনি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে । প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে ওঁর অবদান রয়েছে ৷ একটা গরিব পরিবার অন্তত 15-16 হাজার টাকা কমপক্ষে সাহায্য পাচ্ছে । দু'বেলা দু'মুঠো আহার সরকারের টাকাতেই পাচ্ছে । কর্ম করে তারা যেভাবে আয় করে তার উপরে নির্ভর করে আরও বেশি টাকা ইনকাম করে ।
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 52 জন মহিলাকে প্রার্থী করছেন কী বলবেন?
বিপ্লব মিত্র: নিঃসন্দেহে উনি মহিলা । উনি তো এটাই বলেছেন বারবার করে যে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন না করতে পারলে সামাজিক উন্নয়ন হবে না । আমাদের 50 শতাংশ মহিলা আর 50 শতাংশ পুরুষ, একতরফের উন্নয়ন করলে সামাজিক উন্নয়ন হয় না । মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি কাজ করা শুরু করেছেন ৷ মেয়েদের এবং ছেলেদের যৌথভাবে উন্নত করার জন্য, উপকার করার জন্য তিনি কর্মসূচি নিয়েছেন । এর দ্বারা আমাদের গোটা সমাজের সামগ্রিকভাবে উন্নতি হচ্ছে ।