কপালে সিঁদুর, গলায় উত্তরীয় পরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে 'বজরংবলী'

কপালে সিঁদুর, গলায় উত্তরীয় পরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে 'বজরংবলী'
উপস্থিত এক কর্মী হনুমানের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন, গায়ে জড়িয়ে দেন উত্তরীয় । গোটা সময় জুড়েই পবননন্দন ছিল শান্ত, কোনওরকম হিংস্র আচরণ দেখা যায়নি ।
Published : April 27, 2026 at 5:32 PM IST
কুলপি, 27 এপ্রিল: ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না । দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অবনী নস্করের প্রচারে আচমকাই হাজির এক হনুমান, আর সেই উপস্থিতিকে ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায় ।
সূত্রের খবর, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রচারে নামার আগে পুজো সারছিলেন প্রার্থী ও তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা । সেই সময় হঠাৎই কোথা থেকে একটি হনুমান এসে উপস্থিত হয় ! নির্ভয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ে সে । প্রথমে খানিকটা অস্বস্তি তৈরি হলেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় । উপস্থিত এক কর্মী হনুমানের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন, গায়ে জড়িয়ে দেন উত্তরীয় । অবাক করার মতো বিষয়, গোটা সময় জুড়েই পবননন্দন ছিল শান্ত, কোনও রকম হিংস্র আচরণ দেখা যায়নি ।
এরপর মিছিল শুরু হলে বাজনার শব্দে একবার চমকে উঠলেও দ্রুতই নিজেকে সামলে নেয় হনুমানটি । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাকে আলতোভাবে দড়ি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। পরে একটি মোটর সাইকেলের সামনে বসিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলে । যেন প্রচারেরই অংশ হয়ে ওঠে সে, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে ভিড় জমায় বহু মানুষ ।
ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট । অনেকেই এটিকে 'শুভ লক্ষণ' বলে মনে করছেন । তাঁদের দাবি, ধর্মীয় বিশ্বাসে হনুমান শক্তি ও বিজয়ের প্রতীক, তাই ভোটের আগে এই উপস্থিতি ইতিবাচক বার্তাই দিচ্ছে । তবে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি প্রার্থী অবনী নস্কর । তিনি বলেন, "মানুষের সমর্থনই আমার আসল শক্তি । ভোটের দিন এবং ফল প্রকাশের দিনই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ।"
এদিকে, প্রচারের শেষ লগ্নে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগে জোর দিয়েছেন তিনি । কখনও পদযাত্রা, কখনও গাড়িতে চড়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ভোটারদের দোরগোড়ায় । উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে চাইছেন মানুষের আশীর্বাদ ।
সব মিলিয়ে, হনুমানের এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি কুলপির নির্বাচনী প্রচারে যোগ করেছে অন্য মাত্রা । রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা, এই 'অদ্ভুত ইঙ্গিত' কি আদৌ ভোটের ফলাফলে কোনও প্রভাব ফেলবে ? এখন সেই উত্তরই খুঁজছে কুলপি ।
আরও পড়ুন: