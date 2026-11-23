বিজেপি–আরএসএসের রাজনীতির সমালোচনায় হামিদ, আমেরিকাকে তোপ কিউবার রাষ্ট্রদূতের
Hamid Ansari on Sitaram Yechury: ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেওয়ার বক্তব্যের একাধিক অংশে ইয়েচুরির রাজনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত নানা মন্তব্য করলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি ।
Published : November 23, 2026 at 12:09 AM IST
কলকাতা 22 নভেম্বর: বিজেপি–আরএসএসের রাজনীতি থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আক্রমণের মতো একাধিক প্রসঙ্গ উঠে এল সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র নিয়ে কলকাতায় আয়োজিত আলোচনা সভায় ।
সীতারাম ইয়েচুরি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রবিবার এই কর্মসূচিতে ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করেন ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি। কিউবার রাষ্ট্রদূত হুয়ান কার্লোস মারসান আগুইলেরার বক্তব্যেও উঠে আসে সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, প্যালেস্টাইন এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রসঙ্গ।
ভিডিয়ো বার্তায় হামিদ আনসারি, সীতারাম ইয়েচুরির রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরতে গিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের কথা। তাঁর দাবি, ভারতে দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এবং বিজেপির ক্ষমতায় আসার পর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আক্রমণের আশঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে বলে ইয়েচুরি মনে করতেন।
গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের উপর জোর দিয়ে আনসারি বলেন, "সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা এবং সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলির একজোট হওয়া জরুরি।" ইয়েচুরির রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি অর্থনৈতিক নীতির আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষয়—এই তিনটি বিষয়কে দেশের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ হিসেবে তুলে ধরেন।
আনসারির বক্তব্যে উঠে আসে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে মৌলবাদী শক্তিগুলির উত্থান এবং সমাজে বিভাজন তৈরির প্রবণতার বিষয়টি। তাঁর বিশ্লেষণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। এই তিনটি ক্ষেত্রেই সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।
ভারতের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিভাজন বাড়ানোর প্রবণতা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেন আনসারি। একই সঙ্গে সংবিধান, বহুত্ববাদ ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐক্যের গুরুত্বও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।
কিউবার রাষ্ট্রদূত হুয়ান কার্লোস মারসান আগুইলেরা তাঁর বক্তব্যে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামরিক আগ্রাসনের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কিউবার উপর দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা, তেল অবরোধ এবং অর্থনৈতিক চাপের ফলে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য, পরিবহণ ও ওষুধের ক্ষেত্রে সঙ্কট তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন, "শক্তির ভিত্তিতে অন্য দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নীতি আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক।" কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন নীতিকে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন তিনি।