'চাল চোর বালু হারবে, 200% কনফার্ম', জ্যোতিপ্রিয়কে আক্রমণ হাবরার পদ্ম প্রার্থীর
Published : April 2, 2026 at 9:48 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 2 এপ্রিল: প্রার্থী হিসেবে হাবরা কেন্দ্রে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতি'র অভিযোগ তুলে তাঁর জেল-যাত্রা নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছিল বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডলকে। ভোটের মনোনয়ন জমা দিতে এসে এবার রীতিমতো রেশন দুর্নীতিকাণ্ড-কে 'হাতিয়ার' করে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে তুললেন হাবরার পদ্ম প্রার্থী।
তিনি বলেন, "চোর বালু হারবে-হারবে-হারবে!200 শতাংশ চাল 'চোর' হারবে। ও(জ্যোতিপ্রিয়) নিজেও জানে,হাবরার মানুষ ওকে এবার ভোট দেবে না।" 'প্রতিপক্ষের আক্রমণে পাল্টা নিশানার বদলে অবশ্য 'নীরব' থেকেছেন শাসকদলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী। কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাননি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।
উত্তর 24 পরগনার অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র হাবরা। এই কেন্দ্র থেকে গত তিন বারের বিধায়ক দাপুটে তৃণমূল নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। এবারও হাবরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য ও বনমন্ত্রী। বালুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এক সময়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে থাকা দেবদাস মণ্ডল। বর্তমানে তিনি বনগাঁ পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর। লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন বাম প্রার্থী ঋজিনন্দন বিশ্বাসও। ত্রিমুখী লড়াই হলেও মূলত এখানে লড়াই তৃণমূল-বিজেপির মধ্যেই।
তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর ভোটের লড়াইয়ে কার্যত জমে উঠেছে হাবরা কেন্দ্র। কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়তে নারাজ। আর তা তৃণমূল ও বিজেপি দুই প্রার্থীর ভোটের রণকৌশল এবং নিবিড় জনসংযোগেই স্পষ্ট। পদ্ম প্রার্থী দেবদাস যেখানে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জেলে যাওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতি'-কে অস্ত্র করে ভোটের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তখন পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় 'উন্নয়ন'-কে হাতিয়ার করে ছাব্বিশের ভোটে বাজিমাত করতে চাইছেন। প্রচারে রয়েছে এসআইআর ইস্যুও। হাবরার বেশ কিছু এলাকা মতুয়া অধ্যুষিত। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় সেখানেও বহু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মতুয়াদের একটা অংশ।
শাসকদলের দাবি,'বিজেপির কারসাজিতেই নির্বাচন কমিশন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের। 'পাল্টা গেরুয়া শিবিরের দাবি,'ভোটের স্বার্থে তৃণমূল এ নিয়ে অযথা রাজনীতি করছে। এসব করে কোনও লাভ হবেনা। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে হটিয়ে এবার বিজেপির সরকারে আনতে বদ্ধপরিকর। 'আর এই দাবি,পাল্টা দাবি ঘিরে ভোটের হাওয়া গরম হতে শুরু করেছে হাবরা বিধানসভা এলাকায়।
পরিসংখ্যান বলছে,হাবরা কেন্দ্র থেকে গত 15 বছর ধরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একটানা জিতে আসলেও তাঁর জয়ের মার্জিন ক্রমশ কমেছে। 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাবরা থেকে মাত্র 3 হাজার 841 ভোটে জয়ী হন তিনি। পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে না-থাকায় এবার নিজের কেন্দ্র হাবরা ছেড়ে জেলার অন্য কোনও কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। কিন্তু,দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত হাবরা থেকেই প্রার্থী করেন জ্যোতিপ্রিয়কে। তার পর থেকেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে জোরকদমে ভোটের প্রচার এবং জনসংযোগ শুরু করেছেন শাসকদলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী। তবে,বিজেপি প্রার্থীর দাবি, হাবরায় এবার পদ্ম ফুটবে। জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে হাবরার মানুষ। তবে, পদ্ম না জোড়াফুল, কোন প্রার্থী শেষ হাসি হাসবেন, তা জানা যাবে 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিনই।
এদিকে, ভোটের প্রচারের ফাঁকেই বৃহস্পতিবার বারাসতে জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে নিজের মনোনয়ন পেশ করেন হাবরার বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল। মনোনয়ন পেশের আগে ভিকটি চিহ্ন দেখিয়ে জয়ের বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে যান তিনি। দেবদাস বলেন, "আজকে কোনও স্লোগান তুলব না। চাল চোর হারছে, কনফার্ম। "
পরে, চাল চোর মন্তব্যের ব্যাখা করতে গিয়ে হাবরার বিজেপি প্রার্থী বলেন, "এটা শুধু আমার অভিযোগ নয়। গোটা বাংলার মানুষের অভিযোগ। টিভিতে সকলেই দেখেছে কীভাবে ইডি আধিকারিকরা চাল চুরির অপরাধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ও(বালু) চুরি করেছে বলেই তো ইডি গ্রেফতার করেছিল। আর চোরকে 'চোর' বলবে না-তো কি বলবে? হাবরার মানুষ ওকে ভোট দিয়ে জেতানোর পরেও হাবরাকে 'কলঙ্কিত' করেছে ও। চোর বালুর কথা বললেই এক কথায় মানুষ বুঝে যায় তিনি হাবরার বিদায়ী বিধায়ক। হাবরার মানুষ এই কলঙ্ক মুছে দেবে 29 মে বিজেপিকে ভোট দিয়ে। "