'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার...!' শুভেন্দুর কার্শিয়াং সফরের পরদিনই ইস্তফা জিটিএ প্রধান অনীতের

'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার...!' শুভেন্দুর কার্শিয়াং সফরের পরদিনই ইস্তফা জিটিএ প্রধান অনীতের
মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেন এবং উচ্চপর্যায়ের তদন্তের ইঙ্গিত দেন ।
Published : June 17, 2026 at 1:40 PM IST
দার্জিলিং, 17 জুন: রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে চরম নাটকীয় মোড় নিল । গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে আচমকাই ইস্তফা দিলেন অনীত থাপা । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কার্শিয়াং সফরের পরদিনই অনীত থাপার আকস্মিক পদত্যাগ ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিকমহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । বুধবার তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসতেই পাহাড়ের প্রতিটি অলিগলিতে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এরপর জিটিএ'র ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে ।
অনীত থাপার এই পদত্যাগের পেছনে পাহাড়ের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপ, প্রশাসনিক জটিলতা এবং তীব্র অর্থ সংকটের এক দীর্ঘ ছায়া স্পষ্ট । গত কয়েকদিন ধরেই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল । সম্প্রতি জিটিএ’র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা ব্যক্তিগত কারণ দর্শিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন । পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কার্শিয়াং সফরের পর । ওই সফরে মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেন এবং উচ্চপর্যায়ের তদন্তের ইঙ্গিত দেন । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আঁচ পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামোতেও প্রবলভাবে লেগেছে ।
নিজের পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক আবেগপূর্ণ বার্তায় অনীত থাপা সরাসরি জনগণের উদ্দেশে নিজের মনের কথা তুলে ধরেছেন । তিনি বলেন, "নতুন সরকার গঠিত হয়েছে এবং মানুষ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই নতুন সরকারকে নির্বাচিত করেছেন । আমি সেই জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । কিন্তু যখন কাজের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়, তখন জনগণের জন্য কাজ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ।"