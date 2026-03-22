মুর্শিদাবাদে টিকিট-অসন্তোষ নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল-বিজেপি, নির্দল প্রার্থী হচ্ছেন মণিরুল

মুর্শিদাবাদে টিকিট-অসন্তোষ নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল-বিজেপি, নির্দল প্রার্থী হচ্ছেন মণিরুল
প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই অসন্তোষ শাসক ও বিরোধী শিবিরে ৷ কর্মীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দুদলের নেতারাই ৷
Published : March 22, 2026 at 8:09 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 22 মার্চ: শাসক তৃণমূল হোক বা বিরোধী বিজেপি ৷ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে-দিকে অসন্তোষের আগুন ৷ বড়ঞা, নবগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা ও জলঙ্গিতে দেখা গেল তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের একাংশ নেতৃত্বকে বিক্ষোভ দেখাতে ৷ এমনকী ফরাক্কার বিদায়ী বিধায়ক মণিরুল ইসলাম সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুললেন ৷ সেই সঙ্গে নির্দল হিসাবে ভোটে দাঁড়ানোর কথাও ঘোষণা করে দিলেন ৷
তৃণমূল ও বিজেপির এই অসন্তোষের জেরে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি আরও জোরালো হয়েছে ৷ বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের দাবি, যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে, দলে তাঁদের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা কম ৷ অনেকক্ষেত্রে জন সমর্থন না-থাকার অভিযোগও উঠেছে ৷ কেউ আবার প্রার্থিতালিকা প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ৷ আর তার জেরে প্রার্থী বদলের দাবিতে রাস্তা আটকে, আগুন জ্বালিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে-দিকে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মীদের অসন্তোষ বাগে আনতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ৷
মুর্শিদাবাদের অসন্তোষের আগুন
এবার বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের প্রার্থিতালিকায় তৃণমূল আটটি নতুন মুখ নিয়ে এসেছে ৷ এর মধ্যে বড়ঞার বিদায়ী বিধায়ক জীবন সাহা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে রয়েছেন ৷ সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দেওয়া দু’বারের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক প্রতিমা রজককে প্রার্থী করা হয়েছে বড়ঞা বিধানসভা থেকে ৷
অন্যদিকে, ভরতপুরের তৃণমূলের বহিস্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর রেজিনগর ও নওদা থেকে তাঁর নবনির্মিত দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি বা এজেইউপি-র প্রতীকে লড়ছেন ৷ ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের মৃত্যু পর ওই কেন্দ্রে ডেবরার বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে, জলঙ্গির বিধায়ক আবিদুর রাজ্জাককে সরিয়ে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে জেলার সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে পরিচিত বাবর আলিকে ৷ সেখানকার তৃণমূল নেতা কর্মীদের অভিযোগ, প্রার্থীতালিকা ঘোষণার মাত্র তিন ঘণ্টা আগে বাবরের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামকে প্রার্থী না-করায়, নির্দল প্রতীকে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ককে ফরাক্কার আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ বেলডাঙার বিদায়ী বিধায়ক হাসানুজ্জামান শেখকে সরিয়ে, সেখানে রেজিনগরের বিদায়ী বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ এ নিয়ে হাসানুজ্জামানের অনুগামীরা ক্ষোভে ফুঁসছে ৷
একইভাবে বড়ঞা, নবগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ ও সামশেরগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীদের নিয়েও সমর্থকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে এই চার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় এবং দলীয় কার্যালয়ের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ৷
কে কী বলছেন ?
বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, "একটি কেন্দ্রের জন্য চার থেকে পাঁচজন দাবিদার ৷ বিক্ষোভ হবে এটাই স্বাভাবিক ৷ তবে, আমরা তাঁদের অসন্তোষে প্রলেপ দিয়ে বাগে এনেছি ৷ বিজেপি এই জেলায় এবার ভালো ফল করবে ৷"
তৃণমূলের মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব দাস বলেন, "তৃণমূল সমর্থকরা, সব কেন্দ্রেই বিরোধ ভুলে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে প্রচারে নেমেছেন ৷ কোথাও কোন সমস্যা নেই ৷"
তবে মণিরুল ইসলাম সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ৷ তিনি বলেন, "আমি বলির পাঁঠা হয়েছি ৷ ফরাক্কার মানুষ আমার পাশে থাকলে আমি নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়ব ৷ তখন এদের দেখিয়ে দেব ৷" আর জলঙ্গির তৃণমূল প্রার্থী বাবর আলি বলছেন, "সবার জন্য শিক্ষার অধিকারের পক্ষে লড়াই করে এসেছি ৷ আরও কিছু কাজ করার জন্য বড় প্ল্যাটফর্ম চাইছিলাম ৷ তৃণমূল আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে ৷"