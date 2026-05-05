কোচবিহারে 'গ্রেটার' ফ্যাক্টর ! অনন্ত মহারাজকে ছাপিয়ে বিজেপির ভরসার মুখ বংশীবদন

কোচবিহারে 'গ্রেটার' ফ্যাক্টর ! অনন্ত মহারাজকে ছাপিয়ে বিজেপির ভরসার মুখ বংশীবদন
কোচবিহার জেলায় বিজেপির ভালো ফলের পেছনে বংশীবদনের সংগঠন ও জনসংযোগই বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে ।
Published : May 5, 2026 at 4:08 PM IST
কোচবিহার, 5 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে স্পষ্ট হয়ে উঠল এক নতুন বাস্তবতা । বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজকে কার্যত ছাপিয়ে উঠে এলেন গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের আর এক মুখ বংশীবদন বর্মন । শুধু ব্যক্তিগত প্রভাবেই নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠদের জয়ও এই বার্তাকে আরও জোরালো করেছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ।
নাটাবাড়ি কেন্দ্রে বংশীবদনের ঘনিষ্ঠ গিরীজা শঙ্কর রায়ের জয় এবং সিতাই-সহ একাধিক কেন্দ্রে তাঁর অনুগামীদের সক্রিয় ভূমিকা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে । প্রশ্ন উঠছে, দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে কি রাজবংশী ভোটব্যাঙ্কই শেষ কথা বলে দিল ?
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অনন্ত মহারাজ ও বংশীবদন বর্মন দু'জনেই দীর্ঘদিন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মাটির লড়াইয়ে এবার অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন বংশীবদন । তিনি সরাসরি বিজেপির পক্ষে প্রচারে নেমে ছোট-বড় সমস্ত সভায় অংশ নিয়েছেন । অন্যদিকে, অনন্ত মহারাজকে মূলত বড় মাপের সভা- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মঞ্চেই দেখা গিয়েছে ।
ফলাফল বলছে, সেই 'গ্রাউন্ড কানেকশন'ই শেষ পর্যন্ত কাজে দিয়েছে । কোচবিহার জেলায় বিজেপির ভালো ফলের পেছনে বংশীবদনের সংগঠন ও জনসংযোগই বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে ।
ফল প্রকাশের পর বংশীবদন বর্মনের বক্তব্য, "রাজবংশীদের সমর্থন যাদের পাশে থাকে, তারাই জেতে এটা আবার প্রমাণ হল । আগে আমরা তৃণমূলকে জিতিয়েছি, এবার বিজেপি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি । আমাদের মানুষের উন্নয়নই এখন লক্ষ্য ।"
উল্লেখযোগ্য, পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের শুরুতে অনন্ত ও বংশীবদন একসঙ্গেই ছিলেন । পরে মতপার্থক্যের জেরে দুই শিবির আলাদা পথে হাঁটে । রাজনৈতিক ঘুঁটি বদলের খেলায় কখনও তৃণমূল, কখনও বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে দু’পক্ষেরই ।
2023 সালে অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল তৃণমূল । অন্যদিকে বংশীবদনও রাজ্য সরকারের একাধিক পদে ছিলেন । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে । এবারের নির্বাচনে সেই বদলেরই প্রতিফলন মিলল ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কোচবিহারের এই ফলাফল স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে শুধু দল নয়, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতৃত্ব ও জনজাতিগত সমীকরণই নির্ধারণ করছে জয়ের অঙ্ক । আর সেই অঙ্কে আপাতত এগিয়ে বংশীবদন ৷
