'প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ', যুবসমাজকে ভোটদানে আহ্বান রাজ্যপাল আরএন রবির

পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ ও নারীদের কাছে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন রাজ্যপাল ৷ চালু থাকছে 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন নম্বর ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 8:49 PM IST

কলকাতা, 28 এপ্রিল: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ ৷ গণতন্ত্রের এই উৎসবে সকল নির্বাচককে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷ বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ ও নারীদের কাছে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন রাজ্যপাল ৷

মঙ্গলবার লোকভবনের তরফে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷ সেখানে তিনি বলেছেন, "আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ গণতন্ত্রের এই উৎসবে আমি সকল নির্বাচককে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি ৷ বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি, নারীশক্তি এবং নতুন ভোটারদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন ৷ প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এটি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ গঠনে এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আরও সুসংহত করতে সহায়ক হবে ৷"

শুধু তাই নয়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নাগরিক হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে লোকভবনের তরফে ৷ অবাধ, সুষ্ঠ ও ভয়মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গে লোকভবন 24x7 নাগরিক সহায়তা কেন্দ্র (Citizen Helpline)-এর সময়সীমা 10 মে 2026 সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে ৷

সেই নম্বরগুলি হল- 033-2200-1022, 033-2200-1023, 033-2200-1025, 033-2200-1026, 33-2200-1027, 033-2200-1028, 033-2200-1029. এর পাশাপাশি ই-মেইল করতে পারবে লোকজন ৷ ই-মেইল আইডি হল- lokbhavanbengalhelpline@gmail.com .

সূত্রের দাবি, অভিযোগকারীরা বিগত নির্বাচনগুলিতে নির্মম হিংসার শিকার হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ৷ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে জোরপূর্বক বাধা দেওয়া হয়েছিল ৷ আর যাঁরা সেই ভয় দেখানোকে উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল ৷ তার প্রেক্ষিতে প্রথম দফার ভোটের আগে এই হেল্পলাইন নম্বরগুলি চালু করা হয়েছিল ৷ যা দ্বিতীয় দফার ভোটেও অব্যাহত থাকছে ৷

রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে, কোনও বাধার সম্মুখীন হলে, অথবা নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি কোনও আশঙ্কা বা হুমকির সম্মুখীন হলে, তা জানাতে এই সহায়তা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ৷ প্রাপ্ত সকল আবেদন যথাযথ সংবেদনশীলতা ও সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে লোকভবনের তরফে ৷

