শোকপ্রস্তাবে শুরু বিধানসভার অধিবেশন, রাজ্যপালের ভাষণ ও বাজেট পেশ কবে
5 ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) পেশ ৷ বাজেট অধিবেশনের পরবর্তী দিনের সূচি ঘোষণা ৷
Published : February 3, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভায় শুরু হল বাজেট অধিবেশন ৷ তবে, অধিবেশনের প্রথম দিনটি মূলত প্রয়াত বিধায়ক এবং বিশিষ্টজনেদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল ৷ মঙ্গলবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রস্তাব পেশের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করেন ৷ তারপরেই মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশনের কাজ ৷ মুলতুবি ঘোষণার আগে অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন আগামী 5 ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার ফের বসবে অধিবেশন ৷ ওইদিনই রাজ্যপাল বাজেট ভাষণ দেবেন এবং তারপর অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন ৷
বিশিষ্টজনেদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
অধিবেশনের শুরুতেই স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন ৷ যাঁদের নাম উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক জুলফিকার আলি, উপেন কিস্কু, বনমালী রায়, কমলাক্ষী বিশ্বাস, শীতল কুমার সর্দার, মইনুল হক, শচীন্দ্রনাথ হাজরা, মনোরঞ্জন রায় এবং নবদুর্গা মণ্ডল ।
এছাড়াও মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণেও শোকজ্ঞাপন করা হয় বিধানসভায় ৷ প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর স্পিকার জানান, আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা 15 মিনিট পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি রাখা হচ্ছে ৷
বৃহস্পতিবার জোড়া কর্মসূচিতে নজর
মঙ্গলবার সভা মুলতুবি হলেও আগামী বৃহস্পতিবার, 5 ফেব্রুয়ারি বিধানসভার সূচি অত্যন্ত ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির 66তম রিপোর্ট অনুযায়ী, ওইদিন দুপুর সাড়ে 12টায় সংবিধানের 175(1) অনুচ্ছেদ মেনে ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল। এরপর দুপুর 2টো 30 মিনিটে 2026-2027 অর্থবর্ষের বাজেট বা বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি পেশ করবেন রাজ্যের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) ৷ তাই নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাজেটে কী বিশেষত্ব রাখেন, সেদিকে নজর রাজ্য রাজনীতির ৷
পরবর্তী দিনগুলির কর্মসূচি
বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করার পর, পরিষদীয় মন্ত্রী অধিবেশনের পরবর্তী দিনগুলির সূচিও ঘোষণা করেছেন ৷ 6 ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাজ্যে 'SIR' পরিচালনা সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে ৷ এরপর 9 ফেব্রুয়ারি, সোমবার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, 2026' বিবেচনা ও পাশের জন্য পেশ করা হবে ৷ পাশাপাশি, ওইদিনই বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা এবং 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট'-এর বিষয়টিও সম্পন্ন হবে ৷
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি ও কমিটির দায়িত্ব
বাজেট অধিবেশন শুরু হলেও এ দিন বিধানসভায় দেখা যায়নি জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৷ যদিও, গত 11 ডিসেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে বিধানসভার দু’টি গুরুত্বপূর্ণ— লাইব্রেরি কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউসিং, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-এর সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে ৷ এই কমিটির সদস্য পদের মেয়াদ 2025-2026 অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৷ বাজেট পেশের দিন প্রাক্তন এই মন্ত্রী বিধানসভায় আসেন কি না, সেটাও দেখার ৷