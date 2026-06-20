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মেয়রের পদত্যাগের পর শিলিগুড়ি পুরনিগমেও প্রশাসক বসানোর ইঙ্গিত সরকারের

সম্প্রতি শিলিগুড়ির মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের গৌতম দেব৷ তার পরই ওই পুরনিগমে নজিরবিহীন সংকট তৈরি হয়েছে৷

Siliguri Municipal Corporation
শিলিগুড়ি পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 7:35 PM IST

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শিলিগুড়ি, 2 জুন: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আবহাওয়ায় উত্তাপ বাড়ছিল। এর মধ্যেই বড়সড় ধাক্কা খেল শিলিগুড়ি পুরনিগম। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ব্যক্তিগত কারণ ও 'অপমানিত' বোধ করার কথা উল্লেখ করে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর এই পদত্যাগের পরই পুরনিগমের অন্দরে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত অস্থিরতা, যার প্রভাব সরাসরি পড়ছে শহরবাসীর দৈনন্দিন পরিষেবার ওপর।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম দেব স্পষ্ট করেন, নির্বাচনের পর সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বলেন, "সরকারি স্তরে মেয়রের অনুপস্থিতিতেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল, যা আমার কাছে অস্বস্তিকর ছিল।"

যদিও তিনি কাউন্সিলর হিসেবে ওয়ার্ডের কাজে যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছেন, তবে তাঁর পদত্যাগ শিলিগুড়ির তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে গভীর ফাটল ধরিয়েছে। উল্লেখ্য, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই মূলত এই টানাপোড়েন শুরু হয়।

মেয়রের ইস্তফার পর বোর্ড টিকিয়ে রাখতে তৃণমূলের কাউন্সিলররা তৎপর হলেও, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গৌতম দেব ঘনিষ্ঠ শিবিকা মিত্তাল, অভয়া বোস ও কমল আগরওয়ালের মতো কাউন্সিলররা পদত্যাগ করেছেন। একই সঙ্গে 46 নম্বর ওয়ার্ডের বিতর্কিত কাউন্সিলর দিলীপ বর্মনও ইস্তফা দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে পদত্যাগ করেছেন রাজেশ প্রসাদ।

তৃণমূলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, সংকট মেটাতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে মেয়র এবং 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠককে ডেপুটি মেয়র করার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন বৈঠকও হয়েছিল। কিন্তু একের পর এক কাউন্সিলরের পদত্যাগ সেই পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর বোর্ড বাঁচাতে তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সোমবারের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে মঙ্গলবারই পুরনিগমে প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে রাজ্য সরকার। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যের বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রশাসকমণ্ডলী গঠনের চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। বিজেপির তরফ থেকে ইতিমধ্যেই এই বোর্ডকে 'ব্যর্থ' আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে।

পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ভেঙে যাওয়ায় দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। সামনেই বর্ষাকাল ও ডেঙ্গুর মরসুম, আর এই সময়ে নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। সিপিআইএম কাউন্সিলর নুরুল ইসলাম এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল ও বিজেপি উভয়কেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, "দুই দলের ক্ষমতার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।"

পুরনিগমের ভবিষ্যৎ এখন পুরোপুরি রাজ্যের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। এখন দেখার, সোমবারের মধ্যে কোনও নতুন সমীকরণ তৈরি হয় নাকি শেষপর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসক বসানোর সরকারি সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়।

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TAGGED:

SMC
শিলিগুড়ি পুরনিগম
গৌতম দেব
ADMINISTRATOR
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

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