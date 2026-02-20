হেরে যাওয়া কেন্দ্র ছেড়ে শিলিগুড়িতে লড়ার ঘোষণা গৌতমের, 'ডর আচ্ছা লাগা' বিজেপি বিধায়কের

হেরে যাওয়া কেন্দ্র ছেড়ে শিলিগুড়িতে লড়ার ঘোষণা গৌতমের, 'ডর আচ্ছা লাগা' বিজেপি বিধায়কের
গৌতম দেবের ঘোষণা, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে নয়, নিজের জন্মভূমি শিলিগুড়ি বিধানসভা আসন থেকেই ছাব্বিশের ভোটে লড়বেন ৷
Published : February 20, 2026 at 3:53 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 ফেব্রুয়ারি: নিজের চেনা-জানা আসন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে নয় । পরাজয়ের পর এবার আসন বদলে শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে লড়বেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব । শুক্রবার অকপটে প্রকাশ্যে নিজেই সেকথা ঘোষণা করলেন তিনি । তাঁর এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা ৷"
বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিকমহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল গৌতম দেবকে নিয়ে । গত 2021 বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে পরাজয়ের পর এবার 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনে গৌতম দেব কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল ৷ গৌতম দেব নিজেও কোন আসন থেকে লড়বেন তা দলীয়ভাবে জানার চেষ্টা করছিলেন । তাঁর জন্য কোন পিচ ভালো হবে, তা খতিয়ে দেখতে কাজ করছিল সংগঠন । তবে শেষমেষ কোনও রাখঢাক না-রেখেই এদিন তিনি ঘোষণা করে দিলেন, আর ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে নয়, শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকেই লড়বেন তিনি । আর গৌতম দেবের এই ঘোষণার পরই তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷
এদিন শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভলপমেন্ট অথরিটির একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর শিলিগুড়ি থেকে ভোটে দাঁড়ানোর কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন গৌতম দেব ৷ তিনি বলেন, "আমি আর ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে দাঁড়াচ্ছি না । প্রকাশ্যে বলে গেলাম । আমি আমার জন্মভূমি শিলিগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি । ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে আমি যা কাজ করেছি, আমাদের সরকার যা কাজ করেছে তা আর কখনও হয়নি । কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে আমাদের দল আর তারপরে বিধানসভা নির্বাচনে আমি পরাজিত হয়েছি । আমার যদিও কিছু হয়নি । আমি পরে শিলিগুড়ির মেয়র হয়েছি । এতে আমার কিছু যায় আসেনি । তবে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির মানুষ বুঝতে পেরেছে । এখানে কাজ করবে রাজ্য সরকার আর ভোটে জয় পাবে বিজেপি । এটা হতে পারে না । এমন একজন সাংসদ আর বিধায়ককে জয়ী করেছে এখানকার মানুষ, যাঁরা কোনও কাজ করেননি ।"
এই ঘোষণার পর গৌতম দেবকে তীব্র কটাক্ষ করেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা । গৌতম দেব বুঝে গিয়েছেন যে তিনি এবার দাঁড়ালে আর জয়ী হবেন না । তাই আগে থেকে সরে যাচ্ছেন । মানুষ তাঁকে বর্জন করেছে সেটা গৌতম দেব বুঝতে পেরেছেন । আর উনি কী দাঁড়াবেন, দলই ওনাকে টিকিট দেবে না । মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া তিনি কিছু করেননি ।"
প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আসন থেকে 72 হাজার ভোটে লিড পেয়েছিল জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় । পাশাপাশি গত বিধানসভা নির্বাচনে গৌতম দেব ওই আসনে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় 35 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন । বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন গৌতম দেব । তিনি নিজে 17 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেও পুর নির্বাচনে 33 নম্বর ওয়ার্ড থেকে লড়াই করেছিলেন ও শিলিগুড়ির মেয়র হন ।
মেয়র হওয়ার পর এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি । শিলিগুড়ি পুরনিগমের 33টি ওয়ার্ড শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে । 1 থেকে 30 ও 45, 46, 47 নম্বর ওয়ার্ড শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে । পাশাপাশি পুরনিগমের 14টি ওয়ার্ড 31 থেকে 44 নম্বর ওয়ার্ড ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনে । সঙ্গে রয়েছে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত ডাবগ্রাম 1, 2 ও ফুলবাড়ি 1 ও 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ।