তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে রদবদল: কুন্তল সভাপতি, চেয়ারম্যান গৌতম

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে রদবদল: কুন্তল সভাপতি, চেয়ারম্যান গৌতম
গৌতম কালীঘাটে গিয়ে দলনেত্রীকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আগের মতো দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন। নতুন প্রজন্মের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন তিনি ।
Published : June 17, 2026 at 2:54 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সংগঠনে বড়সড় রদবদল ঘটালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘদিনের জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষকে সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুন্তল রায়কে । অন্যদিকে, গৌতম দেবকে দেওয়া হয়েছে জেলা চেয়ারম্যানের নতুন দায়িত্ব । এই সাংগঠনিক পরিবর্তনের ফলে শিলিগুড়ি তথা সংলগ্ন এলাকায় দলের অন্দরে নতুন করে চর্চা ও রাজনৈতিক সমীকরণ শুরু হয়েছে ।
শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল আশানুরূপ না-হওয়ায় দলের অন্দরে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন চলছিল । বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে পরাজয়ের দায় দিয়ে বারবার নেতৃত্বের পরিবর্তন করা হয়েছিল । রঞ্জন সরকার, পাপিয়া ঘোষ, অলোক চক্রবর্তী বা সঞ্জয় টিব্রেওয়ালদের বিভিন্ন সময় দায়িত্ব দেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অধরাই ছিল । সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনেও শিলিগুড়ির তিনটি আসনেই দলের ভরাডুবির জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের অভাবকেই দায়ী করছেন তৃণমূলের একাংশ । প্রসঙ্গত, কুন্তল রায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের 21 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার । এর আগে তিনি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন ।
সূত্রের খবর, রাজ্যের সমস্ত জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম দেবকেই দার্জিলিং জেলার দায়িত্ব পুনরায় নিতে বলেছিলেন । কিন্তু গৌতম দেব কালীঘাটে গিয়ে দলনেত্রীকে সাফ জানিয়ে দেন যে, তিনি আর আগের মতো দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন । বরং নতুন প্রজন্মের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন তিনি । তিনি নিজে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন । গৌতম দেবের সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, কুন্তল রায়কে জেলা সভাপতি করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় ।
এই পরিবর্তনের পর দলের অন্দরেই শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া । গৌতম দেবকে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর কাজল ঘোষ । তিনি সরাসরি দলত্যাগের হুমকি দিয়েছেন । তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এত বড় বিপর্যয়ের পরেও আবার সেই গৌতম-কুন্তলকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় । বুধবার নিজের অনুগামীদের নিয়ে বৈঠক ডেকে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন । এছাড়া, কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষও প্রকাশ্যেই গৌতম দেবের বিরুদ্ধে পরাজয়ের দায় চাপিয়ে দিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন ।
যদিও নিজের নতুন ভূমিকা নিয়ে গৌতম দেব বলেন, "দল কুন্তলকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে । তাঁর নেতৃত্বে নতুন করে কমিটি তৈরি করে দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে হবে । বাকি সিদ্ধান্ত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নেবে ।"
অন্যদিকে, জেলা সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত কুন্তল রায় জানিয়েছেন, "গৌতমবাবু বর্তমানে শহরের বাইরে রয়েছেন । তিনি শহরে ফিরলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী জেলা কমিটি গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"