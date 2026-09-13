কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে ফের পৃথক রাজ্যের গর্জন, আত্মপ্রকাশ 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র
'Gorkhaland Sangram Party' Emerges in Hill: পাহাড়ে নয়া রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য 'গোর্খাল্যান্ড' গঠন ৷
Published : September 13, 2026 at 8:17 PM IST
দার্জিলিং, 13 সেপ্টেম্বর: বাম আমল হোক বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের 15 বছরের সরকার ৷ সব সরকারের গলার কাঁটার মতো বিঁধেছে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতার পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ৷ দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হিংসার মোকাবিলা, শিল্প ও কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান আর অনুদানের টানাপোড়েন নিয়েই ব্যস্ত রাজ্যের নতুন সরকার ৷
কিন্তু ছাই চাপা আগুন কখন দপ করে জ্বলে উঠবে কে বলতে পারে ! ঠিক যেন তাই হচ্ছে ৷ কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে আরও একবার গর্জে উঠল পৃথক 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের দাবি ৷ আর সেই গর্জনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ হল পাহাড়ের নতুন রাজনৈতিক দল 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র ৷ দলের সভাপতি সঞ্জয় থুলুং এবং সাধারণ সম্পাদক লীলা বাহাদুর গুরুং ৷
'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র প্রধান ও একমাত্র রাজনৈতিক এজেন্ডা পৃথক রাজ্য 'গোর্খাল্যান্ড' গঠন ৷ অর্থাৎ, বিমল গুরুং, অনিত থাপা, রোশন গিরি, অজয় এডওয়ার্ডদের টেক্কা দিতে পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ তৈরির লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করল 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি' বা 'জিএসপি' ৷ রবিবার দার্জিলিংয়ের ঐতিহাসিক 'গোর্খা দুঃখ নিবারণ সম্মেলন' হলে নতুন দলের পতাকা ও প্রতীক উন্মোচন করা হয় ৷ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও, দলের অন্যান্য নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন ৷
অসংখ্য কর্মী-সমর্থকও এদিনের দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের সকলের হাতে ছিল 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র পতাকা ৷ আর মুখে ছিল পৃথক 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের দাবি ৷ দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাঁদের একমাত্র ও প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডা হল সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য 'গোর্খাল্যান্ড' গঠন ৷
ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে সমস্ত ভারতীয় গোর্খাদের সাংবিধানিক পরিচয়, নিরাপত্তা এবং স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করতে তাদের এই পথচলা ৷ নতুন দলের নেতৃত্বের মূল সুরই 'গোর্খা হিত সর্বোপরি' ৷ অর্থাৎ, গোর্খা জাতির সার্বিক কল্যাণ ও অধিকার রক্ষাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেবে নবগঠিত এই দল ৷
সভায় সভাপতি বলেন, "ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ে রাজনৈতিক চুক্তি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে যে অস্থায়ী সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে, তা পাহাড়বাসীর মূল সংকট দূর করতে পারেনি ৷ তাই গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিকে জোরালো করাই 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র একমাত্র অঙ্গীকার ৷"
সম্মেলনে নতুন দলটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, বিগত কয়েক মাস ধরে পাহাড়ে গড়ে তোলা 'নতুন পার্টি নির্মাণ সমিতি'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও জনসংযোগের পরেই তাদের দলের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৷ পাহাড়ের প্রতিটা চা-বাগান, গ্রাম ও প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গোর্খা জনজাতির আত্মপরিচয়ের সংকট নিরসনে আন্দোলন গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য ৷
দলের সাধারণ সম্পাদক লীলা বাহাদুর গুরুং জানান, আগামিদিনে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যাপক সাংগঠনিক বিস্তার ঘটানো হবে । গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে ৷ দার্জিলিংয়ের রাজনীতিতে নতুন এই রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ রাজ্য রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলে, সেদিকেই নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
সভাপতি বলেন, "আমাদের দলের প্রধান ও একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য হল পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য ৷ 2009 সাল থেকে পাহাড়বাসী যে পৃথক রাজ্যের আশায় বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসছে, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দায়িত্ব এখন কেন্দ্রের ৷ জিটিএ বা গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন অসংবিধানিক বলে মনে করি ৷ আমাদের দল জিটিএ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না ৷ এর বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আন্দোলন করব আমরা ৷ তবে পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে আমাদের দল অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ৷"
গোর্খাদের জাতীয় পরিচিতির বিষয়টি তুলে ধরে সঞ্জয় বলেন, "গোর্খাল্যান্ডের দাবি কেবল পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, এটি সরাসরি রাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ ভারতীয় মূলধারায় গোর্খাদের প্রায়শই বহিরাগত হিসেবে হেয় করা হয় ৷ যা বন্ধ করে জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ৷ সংবিধানের সীমার মধ্যে থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালানো হবে এবং প্রয়োজনে সমাধান ও আলোচনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আমরা প্রস্তুত ৷"
দলের সাধারণ সম্পাদক লীলা বাহাদুর গুরুং বলেন, "বিগত চারমাস ধরে 'নতুন পার্টি নির্মাণ সমিতি'র মাধ্যমে চা-বাগান ও গ্রামগুলিতে চালানো জনসংযোগের ফলশ্রুতিতেই এই নতুন দল গঠিত হয়েছে ৷ আগামীতে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলজুড়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে ৷"
পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল ও গতিশীল ৷ অতীতে সুভাষ ঘিসিংয়ের নেতৃত্বাধীন গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (GNLF) থেকে শুরু করে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (GJM) এবং পরবর্তীতে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা গণতান্ত্রিক মোর্চা (BGPM) কিংবা অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি বা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের মতো একাধিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব দেখেছে দার্জিলিংয়ের পাহাড় ৷
তবে, জিটিএ (GTA) বা সমজাতীয় আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার আঞ্চলিক রাজনীতি সাধারণ মানুষের পৃথক গোর্খাল্যান্ডের মূল আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি প্রশমিত করতে পারেনি ৷ সাধারণ পাহাড়ি বাসিন্দাদের বড় অংশের মতে, একের পর এক চুক্তি হলেও গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের (Permanent Political Solution) দাবি আজও অধরা রয়ে গেছে ৷ এই রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অসন্তোষের আবহে 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি'র উত্থানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷