পাহাড়ের পর সমতলের 4 আসনে বিজেপিকে সমর্থন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার

পাহাড়ে বিজেপি'র সঙ্গে জোট করে দার্জিলিং আসনে প্রার্থী দিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ এবার সমতলের চার আসনে বিজেপিকে সমর্থন বিমল গুরুংয়ের দলের ৷

পাহাড়ের পর সমতলেও বিজেপিকে সমর্থন মোর্চার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 5:14 PM IST

শিলিগুড়ি, 27 মার্চ: পাহাড়ের দুই আসনের পর এবার সমতলের চার আসনেও বিজেপিকে সমর্থন জানাল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ তবে বিজেপি'র সঙ্গে এখনও দুরত্ব বজায় রাখল জিএনএলএফ ও অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট ৷

পাহাড়ে ইতিমধ্যে বিজেপি'র সঙ্গে জোট করে দার্জিলিং আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিমল গুরুংয়ের দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ মোর্চার যুব সভাপতি নোমান রাইকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ বাকি দু'টি কার্শিয়াং ও কালিম্পং আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি ৷ তবে মোর্চার সঙ্গে জোট হলেও টিকিট না-মেলায় এখন দুরত্ব বজায় রাখছে জিএনএলএফ ৷ যদিও কার্শিয়াংয়ের বিজেপি প্রার্থী সোনম লামার হয়ে ইতিমধ্যেই রাজু বিস্তার সঙ্গে প্রচারে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক নীরজ জিম্বাকে ৷

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের পর এবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন জানাল মোর্চা ৷ শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়ায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, শিলিগুড়ি মহকুমা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন, মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। বৈঠকে মূলত গোর্খারা যাতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করে, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

বিজেপিকে সমর্থন বিমল গুরুংয়ের দলের (ইটিভি ভারত)

এদিনের বৈঠকের পর রোশন গিরি বলেন, "আমাদের রাজনীতি, পদ আর ক্ষমতার জন্য নয় ৷ পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমাদের বিজেপিকে সমর্থন করতে হবে। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে আমাদের স্থায়ী সমাধান মিলবে। রাজ্যে পরিবর্তন না-এলে তা সমাধান সম্ভব নয় ৷ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাদের জোট করেই লড়তে হবে। সেজন্য দার্জিলিং আসনে আমরা প্রার্থী দিয়েছি ৷ তবে আমাদের প্রার্থী বিজেপির প্রতীকেই লড়বে। আর সমতলে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে আমরা বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন জানাচ্ছি ।"

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলেন, "মোর্চা আমাদের বহুদিনের জোট শরিক। বিমল গুরুং, রোশন গিরির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ৷ তারা আজকে সমতলের সমস্ত প্রার্থীকে সমর্থন জানাল। এতে আমাদের লড়াইয়ের পথ আরও সহজ হল। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে গোর্খার সমস্যার সমাধান করা হবে।"

প্রসঙ্গত, দার্জিলিং জেলা সমতলে তিন থেকে পাঁচ শতাংশ গোর্খা ভোট রয়েছে । মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে এই গোর্খা ভোট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। আর এবার গোর্খাদের সমর্থন যাতে ভোটবাক্সে পরে, সেটাই লক্ষ্য বিজেপি'র।

