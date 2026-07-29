মমতা-আমলের মামলা প্রত্যাহার ও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে গুরুং
দুই মন্ত্রীর সঙ্গে মোর্চা নেতাদের বৈঠক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে বলে খবর । আগামী দিনে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাৎ করতে পারেন ।
Published : July 29, 2026 at 12:18 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন হাওয়া । গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা এবার প্রত্যাহারের জন্য দরবার শুরু করলেন বিমল গুরুং-রা ৷ পুরনো আইনি গেরো থেকে মুক্তি পেতে এবং পাহাড়ের উন্নয়নের দাবি নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকারের মন্ত্রীদের কাছে দরবার শুরু করেছেন গুরুং এবং রোশন গিরি-সহ মোর্চার শীর্ষ নেতারা । নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সোমবার থেকেই তাঁরা কলকাতায় রয়েছেন ।
পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সমস্যা সমাধানে সোমবার রাজ্যের আইনমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন মোর্চা নেতৃত্ব । সেখানে মূলত গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের দায়ের করা মামলাগুলি প্রত্যাহারের দাবি ওঠে । বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা দ্রুত বাস্তবায়নেরও আর্জি জানানো হয় । বৈঠক শেষে মোর্চা নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, "আন্দোলনের সময় চাপিয়ে দেওয়া আইনি মামলাগুলি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া আগামী এক মাসের মধ্যেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।" প্রসঙ্গত, এই মামলার কারণে দীর্ঘদিন পাহাড় ছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে মোর্চা নেতাদের । নতুন সরকারের আমলে সে সব থেকে তাঁরা মুক্তি পেতে চাইছেন ।
আইনমন্ত্রীর পর মঙ্গলবার রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন গুরুং ও গিরি । দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে । নবনির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা প্রদান এবং পাহাড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাল দিতে প্রতিটি পঞ্চায়েতে আলাদা বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো গড়ার দাবি তোলেন তাঁরা । এই দুই নেতা সরাসরি সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেননি ।
তবে নেতৃত্বের তরফ থেকে যেটা জানানো হয়েছে, "পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষমতায়নে আমাদের অঙ্গীকার সুদৃঢ় । অতীতে পাহাড়ের পঞ্চায়েত থেকে যেসব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি দ্রুত পুনর্বহাল করতে হবে । স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে আরও ক্ষমতায়িত, দায়িত্বশীল ও জনমুখী করে তোলাই মোর্চা নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য । সেজন্যই আজকের বৈঠক ।"
একসময়ে পাহাড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বিমল গুরুং । কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই রাশ অনেকটাই আলগা হয়েছে । অনীত থাপা বা অজয় এডওয়ার্ডদের মতো নেতাদের উত্থানে পাহাড়ের সমীকরণ বদলেছে । এই পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে মরিয়া মোর্চা শিবির । তাই উন্নয়নের তাস খেলেই ফের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছেন গুরুং । সেই লক্ষ্যেই রাজ্য় সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
রাজ্যের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে মোর্চা নেতাদের এই বৈঠক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর । মোর্চা সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনে তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারেন । বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের আর্জি নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা তাঁদের । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর পাহাড়ের রাজনীতিতে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত মিলছে । মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্বের এই ধারাবাহিক বৈঠক রাজ্য বিজেপি সরকারের সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ককে আগামীতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ।