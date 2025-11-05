ETV Bharat / politics

সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক বিমল গুরুংয়ের, ছাব্বিশের আগে পাহাড়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা !

2007 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন বিমল গুরুং মাঝে পাহাড়ে রাজনৈতিক শক্তি হারিয়েছেন । তবে ফের তিনি হারানো মাটি ফিরে পেতে মরিয়া ।

সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক বিমল গুরুংয়ের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 5 নভেম্বর: পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে এবার সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং । আর তিনি সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দেওয়াতে ফের রাজনৈতিকমহলে তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠেছে ।

মঙ্গলবার রাতে কালিম্পংয়ে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা করেন বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা । ওই সভাতেই আগামী 9 নভেম্বর দার্জিলিংয়ের গোর্খা দুঃখ নিবারণী মঞ্চে সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিয়েছেন গুরুং । তবে এই বৈঠক ডাকার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলে মনে করছে পাহাড়ের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ।

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় গুরুং ! (নিজস্ব চিত্র)

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন বিমল গুরুং । পাহাড় জুড়ে রাজনৈতিক সভা, মিছিল করছেন তিনি । পাহাড়বাসীকে বিধানসভা নির্বাচনে একবার তাঁকে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন । একদা 2007 সাল থেকে 2017 সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন বিমল গুরুং মাঝে পাহাড়ে রাজনৈতিক শক্তি হারিয়েছিলেন । তবে এবার ফের হারানো মাটি ফিরে পেতে তিনি মরিয়া ।

তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনে যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন তা পরিষ্কার । তবে বর্তমানে পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যে সাংগঠনিক শক্তি, তাতে তিনি একা লড়ে জয়ী হতে পারবেন না, সেটাও রাজনৈতিকমহলের কাছে স্পষ্ট । তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমল গুরুং আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে নিজের জয় নিশ্চিত করতেই এই সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিয়েছেন ।

ইতিমধ্যে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । সেই নিয়েও পাহাড়ের সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন বিমল গুরুং । তবে পাহাড়ে বিধানসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র বিজেপির সঙ্গে জোট করে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়, তা কার্যত স্পষ্ট জানেন বিমল গুরুং । আর তিনি এটাও জানেন যে, পাহাড়ের জিএনএলএফ, সিপিআরএম, অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ বা এবিজিএল-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন পড়বে । সেই জোট হলে তবেই পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করা যাবে । আর সেই কারণে বিমল গুরুং আগেভাগেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল ।

এই বিষয়ে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, "পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । আর সেই বিষয়েই এই সর্বদলীয় বৈঠক । আগামীতে কেন্দ্রের কাছে পাহাড়ের উন্নয়ন ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একত্রিতভাবে আমরা কোন কোন দাবি রাখব, সেই নিয়ে একমত হতে হবে । তাই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে ।"

এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ তথা জিএনএলএফের সম্পাদক নীরজ জিম্বা বলেন, "আমাদের এখনও কোনও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । জানানো হোক, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।" ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "আমাদের পাহাড়ের স্বার্থে একত্রিত হতে কোনও অসুবিধা নেই ।"

তবে, বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেছেন, "বিমল গুরুং এই বৈঠক শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য ডেকেছেন । তিনি বিধানসভার আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করে তাদের বুঝিয়ে সমর্থন আদায়ের জন্য এসব করছেন ।"

প্রসঙ্গত, পাহাড়ের তিন বিধানসভা আসনের মধ্যে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং বিজেপির দখলে । কালিম্পং আসনটি বিজিপিএমের দখলে রয়েছে । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং আসন থেকে লড়াইয়ের কথা রয়েছে বিমল গুরুংয়ের । তা হলে আগে থেকেই সেইমতো বিজেপির সঙ্গে জোট করে পাহাড়ের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থনে লড়াইয়ের ময়দানে নামবেন তিনি ।

