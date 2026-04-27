তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত গোঘাট, আক্রান্ত সাংসদ মিতালী বাগ
আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগ৷ ঘটনার রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন৷
Published : April 27, 2026 at 4:22 PM IST
গোঘাট (হুগলি), 27 এপ্রিল: আগামী বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট৷ তার আগে আজ সোমবারই শেষ হতে চলেছে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার৷ এই শেষ প্রচারের দিনই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠল৷ ঘটনাস্থল হুগলির গোঘাট৷ আরামবাগের সাংসদ তৃণমূলের মিতালী বাগের উপরও হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে৷
এদিন হুগলির আরামবাগে সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মিতালী বাগ৷ হুগলির গোঘাটের বর্মা এলাকা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর গাড়িতে হামলা হয়৷ গাড়ি ভাঙচুর করা হয়৷ আহত হন মিতালী বাগও৷
ভাঙচুর হওয়া ওই গাড়িতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে৷ সেখানেই আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন৷ গাড়ি থেকে নেমে হাসপাতালে প্রবেশের আগে তিনি জানান, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর পরিকল্পনা করে হামলা চালিয়েছে৷ তাঁর গাড়িতে লাঠি, বড় বড় পাথর দিয়ে হামলা চালানো হয়৷ বোমা-বন্দুক দেখিয়েও ভয় দেখানো হয়৷ তিনি অভিযোগ করেন, গত কয়েকদিন ধরে প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির বহু নেতা হিংসায় উস্কানি দিয়েছেন৷ তার জেরেই এদিন হিংসা ছড়ালো গোঘাটে৷
এদিন সকালে গোঘাটের বর্মা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়৷ সেই সংঘর্ষের সময়ই ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন মিতালী বাগ৷ সেই সময়ই তিনি আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ৷ এদিকে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্য়ে সংঘর্ষের ঘটনায় দু’পক্ষের একাধিক কর্মী-সমর্থক আহত হন৷ বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷ সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী৷ সেখান থেকে তারা বেশ কয়েকজনকে আটক করে আনে৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে৷
হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ‘‘গোঘাটের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে, আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হবে। ভিডিয়ো দেখে আইডেন্টিফাই করে গ্রেফতার করা হবে। আরামবাগের সংসদের উপরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটাও আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত করেছি৷ সেই ঘটনাতেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে৷’’
গোঘাটের এই হিংসার ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনও রিপোর্ট তলব করে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে কাছে৷ সূত্রের খবর, সেই রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমাও পড়ে গিয়েছে৷ কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর থেকেই আরামবাগ ও গোঘাট এলাকায় বিপুল সংখ্যক সিএপিএফ মোতায়েন রয়েছে৷
এদিকে এই ঘটনা নিয়ে পালটা মিতালী বাগের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন গোঘাটের তৃণমূল প্রার্থী প্রশান্ত দিগার৷ তিনি বলেন, ‘‘ওঁরা যে পাপ করেছেন, এটা গণতন্ত্রের নির্বাচন তার উপর আক্রমণ এনেছেন। ওঁরা মানুষের বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করেছেন। সেই অপকর্মের কাজকে ঢাকার জন্য উনি মিথ্যা নাটক করছেন। নিজেরাই নিজেদের গাড়ি ভেঙেছেন নাকি কী করেছেন, সেটা ঈশ্বর জানেন আর উনি জানেন। ওঁর নেত্রী যত বড় অভিনেত্রী, উনিও তত বড়ই অভিনেত্রী।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিজেপি এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। বিজেপি কোথাও বলেনি কারও উপর হামলা করতে হবে। বিজেপি এই সব নীতিতে বিশ্বাস করে না। আমরা হিংসামুক্ত ভোট চাই। বিজেপি কখনও হিংসার কথা বলে না। নির্বাচন কমিশনকে বলব আপনারা অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন করুন।’’
বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের অভিযোগ, ‘‘এর জন্য গোঘাটের ওসিকে সরানো দরকার। ওসি না সরলে গোঘাটে হিংসা রদ হবে না। ওসির নেতৃত্বে আজ বোমা, বন্দুক বেরোচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্র বাড়িতে রেখে অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন হতে পারে না। আজ মহিলারা বস্তায় করে বোমা এনে পুরুষদের দিচ্ছে। এ কোন রাজ্যে বাস করছি! এরা এদেশের মানুষ? এরা গোঘাটের মানুষ তো! আমার সন্দেহ হচ্ছে৷ ওদের আই কার্ড দেখা উচিত৷ ওরা কোথা থেকে আসছে।’’