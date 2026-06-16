'ভগবান মানুষের অহংকার সহ্য করেন না', মমতাকে নিশানা কার্তিক মহারাজের
নিজেকে কিং মেকার হিসাবেও উল্লেখ করলেন কার্তিক মহারাজ ৷ রাজনীতিতে আসার প্রসঙ্গে জবাব ৷
Published : June 16, 2026 at 8:15 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 16 জুন: ভারত সেবাশ্রমের কার্তিক মহারাজের নিশানায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মমতার নাম না-করেই 'অহংকারে পতন হয়েছে' বলে বিঁধলেন তিনি ৷ জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে ভারত সেবাশ্রমের হিন্দু মিলন মন্দিরে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে একথা বলেন কার্তিক মহারাজ ৷ পাশাপাশি, নিজেকে কিং মেকার হিসাবেও উল্লেখ করেন পদ্মশ্রী এই সন্ন্যাসী ৷
মঙ্গলবার সকালে মালবাজারে ভারত সেবাশ্রমের হিন্দু মিলন মন্দিরে আয়োজিত হিন্দু সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কার্তিক মহারাজ ৷ সেখানেই 4 মে পরবর্তী বাংলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "চার তারিখ পরবর্তী বাংলাকে দেখার সময় এখন অনেক আছে ৷ তবে, খুবই দুর্বিসহ হতো (বিজেপি না-জিতলে), এত অহংকার ৷ ভগবান সব সহ্য করতে পারেন, কোনও মানুষের অহংকার সহ্য করতে পারেন না ৷"
অন্যদিকে, একটা সময় কার্তিক মহারাজকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে বলে খবর হয়েছিল ৷ সেই দাবিকে সত্যি বলে মেনে নিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, "হ্যাঁ, এটা সত্য ঘটনা যে, পশ্চিমবঙ্গে সারভে রিপোর্টে আমার নামই প্রথম উঠে এসেছিল ৷ তবে, সন্ন্যাসী কিং হয় না, কিং মেকার হয় ৷ ভগবান রামচন্দ্রের পিছনে ছিলেন ঋষি বশিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের ছিলেন সন্দীপন মুনি, শিবাজীর পিছনে ছিলেন রামদেব স্বামী ৷ আর এখন সমগ্র সাধু সমাজ বর্তমান সরকারের পিছনে আছে ৷ কারণ, লড়াইটা ধর্মের সঙ্গে অধর্মের ৷ আর সাধুরা সবসময় ধর্মের সঙ্গে থেকেছে ৷"
এ দিন মালবাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে কার্তিক মহারাজকে স্বাগত জানিয়ে শিবহোম বালাজি মন্দিরে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখান থেকে হুডখোলা জিপে শোভাযাত্রা করে মালবাজারের হিন্দু মিলন মন্দিরে পৌঁছান কার্তিক মহারাজ ৷ সেই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সম্পাদক রাকেশ নন্দী ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে মন্দিরে দেখা করতে আসেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা ৷
এ দিনের অনুষ্ঠানে ধর্মীয় বাণীর পাশাপাশি, অনেককে দীক্ষা প্রদান করেন কার্তিক মহারাজ ৷ সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ পালন করতে হবে, না-হলে আমরা কিসের হিন্দু ৷"
অনুষ্ঠান শেষে কার্তিক মহারাজ ওদলাবাড়ি যান ৷ সেখানে ভারত সেবাশ্রমের নতুন আশ্রমের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করবেন ৷ সন্ধেয় তাঁর পৌঁছানোর কথা কালিয়াগঞ্জে ৷ সেখান থেকে রাতেই ফিরবেন তাঁর নিজস্ব মঠে ৷ মালবাজার ভারত সেবাশ্রমের সম্পাদক দীপক দে ফোনে বলেন, "আমরা বহুদিন ধরে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলাম ৷ আজ আমাদের মাঝে এসে তিনি ইচ্ছেপূরণ করলেন ৷ আমরা সকলে ধন্য হলাম ৷"