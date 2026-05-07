পাহাড়ে ফের রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ ! রোহিণীতে টোল বন্ধ করে দিল জিএনএলএফ

পাহাড়ে ফের রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ ! রোহিণীতে টোল বন্ধ করে দিল জিএনএলএফ
জিএনএলএফের অভিযোগ, টোল থেকে সংগৃহীত অর্থের স্বচ্ছ হিসাব নেই । সেই টাকা পাহাড়ের উন্নয়নে ব্যবহার না হয়ে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহলের স্বার্থে খরচ হচ্ছে ।
Published : May 7, 2026 at 4:40 PM IST
দার্জিলিং, 7 মে: পাহাড়ের রাজনীতিতে ফের নতুন করে উত্তাপ ছড়াল রোহিণী রোডের টোল প্লাজা ঘিরে । টোল আদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে কার্যত টোল গেট বন্ধ করে দিল জিএনএলএফ । বৃহস্পতিবার থেকে ওই রাস্তায় যাতায়াতকারী কোনও গাড়িকেই আর টোল ট্যাক্স না দেওয়ার ডাক দিয়েছে দল । ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোহিণী এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
জিএনএলএফ নেতৃত্বের দাবি, রোহিণী সড়ক কোনও বাণিজ্যিক প্রকল্প নয়, বরং পাহাড়বাসীর যাতায়াতের স্বার্থে প্রয়াত নেতা সুবাস ঘিসিংয়ের উদ্যোগে তৈরি হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প রাস্তা । তাই সাধারণ মানুষের উপর 'অন্যায্য করের বোঝা' চাপানো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ।
2013 সালে জিটিএ গঠনের পর ওই টোল প্লাজা চালু হয়েছিল । পরে পৃথক গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন এবং অতিমারির সময় দীর্ঘদিন টোল আদায় বন্ধ ছিল । কিন্তু পাহাড়ে অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন বিজিপিএম ক্ষমতায় আসার পর ফের টোল সংগ্রহ শুরু হয় । সেই সময় থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি ছিল ।
জিএনএলএফের অভিযোগ, টোল থেকে সংগৃহীত অর্থের স্বচ্ছ হিসাব নেই । সেই টাকা পাহাড়ের উন্নয়নে ব্যবহার না হয়ে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহলের স্বার্থে খরচ হচ্ছে । রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই আন্দোলনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
বৃহস্পতিবার সকালে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রোহিণী টোল প্লাজায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান জিএনএলএফ নেতৃত্ব । এরপরই টোল গেট কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয় । চালকদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হয়, আর কোনও টোল না দেওয়ার জন্য । জিএনএলএফের কার্শিয়াং মহকুমা কমিটির সভাপতি নিমা লামা বলেন, "রোহিণী সড়ক সাধারণ মানুষের সম্পত্তি । জনস্বার্থ বিরোধী কোনও কর আদায় মেনে নেওয়া হবে না । জিটিএ প্রশাসন জোর করে পাহাড়বাসীর উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে ।"
তবে টোল বন্ধের সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন সেখানে কর্মরত স্থানীয় বাসিন্দারা । টোল প্লাজার ইনচার্জ সুজয় প্রধান বলেন, "এই টোল গেটে 17 জন কাজ করি । এতদিন এই কাজ করেই পরিবার চলেছে । আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি । বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক ।"
জিএনএলএফ নেতৃত্ব স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে, প্রশাসন যদি ফের টোল আদায়ের চেষ্টা করে, তবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা । পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
রোহিণী সড়ক পাহাড়ে ওঠানামার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়ায় এই টোল বন্ধের ডাক পর্যটন, পরিবহণ ও স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের । যদিও এই বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত জিটিএ কর্তৃপক্ষ বা বিজিপিএমের তরফে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
