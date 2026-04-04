বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস, ঘোষণা গুরুংয়ের

বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস, ঘোষণা গুরুংয়ের
পাহাড়ের মানুষ দুর্নীতি, কাটমানি ও চাকরি চুরির বিরুদ্ধে ভোট দেবেন, আত্মবিশ্বাসী জিজেএম সভাপতি ৷
Published : April 4, 2026 at 8:38 PM IST
দার্জিলিং, 4 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নেব ৷ শনিবার দলের প্রার্থী নোম্যান রাইয়ের হয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় এমনটাই মন্তব্য করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ৷ অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার পর, এ দিন দার্জিলিং বিধানসভা আসনে মনোনয়ন জমা করল বিজেপি সমর্থিত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রার্থী নোম্যান রাই ৷
শনিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং বিজেপির হিল সভাপতি সঞ্জীব লামাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন বিজেপি প্রার্থী নোম্যান রাই ৷ নোম্যান গোর্খা জনমুক্তি যুব মোর্চার সম্পাদক হলেও বিজেপির প্রতীকে লড়াই করবেন ৷ এ দিন প্রথমে জলাপাহাড় থেকে একটি বিশাল মিছিল বার করে বিজেপি ও মোর্চার কর্মী সমর্থকরা ৷ মিছিলটি হিলকার্ট রোড ধরে গোটা শহর পরিক্রমা করে দার্জিলিং ম্যালে গিয়ে শেষ হয় ৷ ম্যালে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে বক্তব্য রাখেন বিমল গুরুং, সঞ্জীব লামা এবং নোম্যান রাই ৷ তবে, গোর্খা মোর্চার যে সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে, তা এ দিনের সভা থেকে স্পষ্ট ৷
তবে, এ দিন ম্যালে জনসভা থেকেই পাহাড়ের শাসকদল অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে তীব্র আক্রমণ করেন বিমল গুরুং ৷ তবে, পাহাড়বাসী এবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীকে সমর্থন করবে, তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি ৷
এ দিন মনোনয়ন দিতে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিমল গুরুং বলেন, "আমরা খুব আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের জয় নিশ্চিত ৷ তবে, এবার যদি দার্জিলিং আসনে পরাজিত হই, তাহলে আমি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নেব ৷ পাহাড়বাসী যদি দুর্নীতি, কাটমানিকে সমর্থন করে তাতে পাহাড়বাসীর ক্ষতি ৷ আমরা পাহাড়ের পর্যটন, কর্মসংস্থান, চালকদের অধিকার-সহ একাধিক বিষয়ে কাজ করব ৷ 2017 সালে আন্দোলনের পর আমাদের গা-ঢাকা দিতে হয়েছিল ৷ ফিরে আসার জন্য পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম ৷ কিন্তু, পাহাড়ের জন্য আমাদের বিজেপিকে চাই ৷ আমরা আশাবাদী আমরা জয়ী হব ৷"
প্রার্থী নোম্যান রাই বলেন, "পাহাড়ের উন্নয়নই হবে আমাদের লক্ষ্য ৷ ত্রিমুখি লড়াই হবে ৷ তবে, মোর্চার সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট রয়েছে জেতার জন্য ৷" বিমল গুরুংয়ের মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন বিজিপিএম-এর মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা ৷ তিনি বলেন, "এখন হারের ভয়ে এসব বলছেন ৷ নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে ও ক্ষমতায় আসতেই বিজেপির সঙ্গে জোট করেছেন ৷ এসব আসলে ফাঁকা কথা ৷"
অন্যদিকে, শনিবার মনোনয়ন পেশ করলেন কালিম্পংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রী ৷ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে পাশে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রী ৷
এ দিন প্রথমে বিজেপি ও মোর্চার যৌথভাবে একটি মিছিল মোটর স্ট্যান্ড, ডম্বর চক ধরে গোটা কালিম্পং শহর পরিক্রমা করে ৷ তারপর কালিম্পং ময়দানের কাছে একটি ছোট সভা রাখা হয় ৷ সভায় বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজু বিস্তা, ভরত ছেত্রী ও রোশন গিরি ৷ তারপর সেখান থেকে ফের মিছিল করে তারা কালিম্পংয়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে যান ও মনোনয়ন জমা দেন ৷
পাশাপাশি, এ দিন মনোনয়ন জমা দিতে যান অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রার্থী ভেরনন ভ্রিট্টো লেপচা ৷ সঙ্গে ছিলেন সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড ৷ কিন্তু, মিছিল করে যেতে দেরি হয়ে যাওয়ায় এ দিন মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি ৷ সোমবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে আইজিজেএফ প্রার্থীর ৷