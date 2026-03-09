বাদ পড়া আদিবাসী নাম ভোটার তালিকায় তুলতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি তৃণমূলের, কটাক্ষ বিজেপির

বাদ পড়া আদিবাসী নাম ভোটার তালিকায় তুলতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি তৃণমূলের, কটাক্ষ বিজেপির
অ্যাডজুডিকেশনে থাকা ভোটারদের নামের তালিকাও পাঠাচ্ছেন গৌতম দেব ৷ রাষ্ট্রপতিকে অপমানের পর, এবার নোংরা রাজনীতি ব্যবহারের অভিযোগ শঙ্কর ঘোষের ৷
Published : March 9, 2026 at 6:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 মার্চ: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বাংলার আদিবাসী জনজাতির প্রতি অবহেলার অভিযোগ তুলেছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ যার পালটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন ৷ যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ৷ তবে, সেই বিতর্কে জল ঢালার পক্ষপাতী নয় রাজ্যের শাসকদল ৷ শিলিগুড়ি মহকুমায় এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া ও অ্যাডজুডিকেশনে থাকা ভোটারদের নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাচ্ছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ৷ যা নিয়ে পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরোক্ষে রাষ্ট্রপতিকে নিজেদের নোংরা রাজনীতিতে জড়ানোর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ৷
সোমবার উত্তরবঙ্গের একদল আদিবাসী জনজাতির সদস্যদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন গৌতম দেব ৷ সেখানে তিনি অভিযোগ করলেন, দার্জিলিং জেলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই কমবেশি প্রায় এক লক্ষ আদিবাসী ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ তাই তাঁদের নামের তালিকা-সহ একটি চিঠি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাচ্ছেন তিনি ৷ যেখানে রাষ্ট্রপতিকে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে তালিকা থেকে বাদ যাওয়া আদিবাসীদের নাম ভোটার হিসাবে যুক্ত করতে আবেদন জানানো হবে ৷
কার্যত ব্যঙ্গের সুরে গৌতম দেব এ দিন বলেন, "আদিবাসীদের জন্য যখন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি যদি এতই ব্যাথিত হয়, তা হলে আশা করি এবিষয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এঁদের নাম তুলে দেবেন তালিকায় ৷"
এরপরেই শিলিগুড়ির মেয়র বলেন, "আদিবাসী, সংখ্যালঘু, বিভিন্ন উপজাতির নাম বাদ গিয়েছে ৷ আমাদের রাষ্ট্রপতি নিজেও একজন আদিবাসী জনজাতির সদস্য ৷ তাই আমরা তালিকা তৈরি করে তাঁকে মেইল করব ৷ আমরা আশা করি, তিনি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এঁদের সকলের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেবেন ৷ যাতে এঁরা প্রতিবারের মতো এবারেও ভোট দিতে পারেন ৷ চা-বাগানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বছরের পর বছর এখানেই বসবাস করছেন ৷ তবুও, তাঁদের নাম বাদ যায় কী করে ৷ এসআইআর করাই হয়েছে মানুষকে বিপাকে ফেলার জন্য ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর বিরুদ্ধে ধরনায় বসেছেন ৷ আর বিজেপির এই ঔদ্ধত্যের কারণে, তাদের ছুড়ে ফেলে দেবে বাংলার মানুষ ৷"
গৌতম দেবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিলিগুড়িতে 31 হাজার 165 জন, মাটিগাড়ায় 28 হাজার 360 জন, ফাঁসিদেওয়াতে 18 হাজার 360 জন এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে 38 হাজার 377 জনের নাম বাদ পড়েছে ৷ গৌতম দেবের অভিযোগ, খসড়া তালিকায় নাম ছিল, শুনানিতে ডাক পড়েনি ৷ কিন্তু, তারপরেও অনেকের নাম তালিকা থেকে ডিলিট অথবা অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় রাখা হয়েছে ৷ এছাড়া শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত 42টি চা-বাগানের প্রায় 650 জন আদিবাসীর নাম বাদ গিয়েছে ৷
গৌতম দেবের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লেখা নিয়ে কোনও সমালোচনার পথে যেতে চাননি বিরোধী দল বিজেপির বিধানসভার মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ ৷ তবে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি ৷ বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "চিঠি লিখতেই পারেন ৷ এটাতে কিছু বলার নেই ৷ আর যাঁদের নাম বিচারাধীন আছে, তাঁদের নাম তো আর বাদ পড়েনি ৷ সেটার কাজ তো চলছে ৷ কিন্তু, আগে রাষ্ট্রপতিকে অপমান, আর এখন রাষ্ট্রপতিকে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের নোংরা রাজনীতিতে ব্যবহার করছে ৷ এভাবে নিজেদের পরিচয় নিজেরাই দিচ্ছে তৃণমূল ৷ এটা খুবই নিন্দনীয় ৷"